TOHM sporcularından Eskici’ye ziyaret

Ankara TOHM’dan Kayseri TOHM’a geçiş yaparak Antrenör Corrado Rosso nezaretinde çalışmalarını sürdüren TOHM Yüzme Sporcularımız Nida Eliz Üstündağ ve Ege Başer Yüzme Koordinatörü İsmail Alsaç ile birlikte Çekya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına Hazırlık turnuvası öncesi İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret ederek yarışma hakkında Eskici’ye bilgi verdiler.

Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatlarına kota almak olduğunu söyleyen sporcular desteklerinden dolayı İl Müdürü Murat Eskici’ye teşekkür ettiler.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise Sporculara güveninin sonsuz olduğunu belirterek yarışmalarda sporcularımıza başarılar diledi.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:25

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