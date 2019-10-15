Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kasımpaşa A.Ş arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 8.hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkıyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 14.00’de Kasımpaşa A.Ş ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın 11.00’da satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL

Misafir Tribün 25 TL

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:25

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