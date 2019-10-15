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Yahyalı'da Pınarbaşı Harekatı'na Bayraklı Destek

İHA

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekâtına destek vermek amacıyla bayraklarla donatıldı.

Yahyalı'da Pınarbaşı Harekatı'na Bayraklı Destek

Kayseri’nin Yahyalı İlçesi, Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtına destek vermek amacıyla bayraklarla donatıldı.
Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde, ilçe halkına ev ve iş yerlerine bayrak asmaları için davette bulunuldu. Ayrıca kampanya çerçevesinde 6 bin adet Türk Bayrağı ilçede dağıtıldı.
İlçe merkezindeki esnaflara ve öğrencilere yapılan bayrak dağıtımına Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve Yahyalı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nebi Akkuş katıldı.
Bayrak dağıtımında basına açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Güzel Yahyalı’mızdan Barış Pınarı Harekâtına katılan Mehmetçiklerimize dua ediyoruz. Rabbim onları muvaffak eylesin, muzaffer eylesin, tırnaklarına taş değdirmesin. Yahyalı’da bayrak sevgisi, bayrak sevdası hat safhada. Bugünde esnaflarımıza hem zabıtlarımız marifetiyle hem de ilçe kaymakamımız ve ilçe başkanlarımızla beraber bayrak dağıtıyoruz. Cenabı Allah “Vatan Sevdamızı” hiçbir zaman elimizden almasın. Biz gerekirse bayrağımız uğrunda öleceğimizi, doğduğumuz gün söz vermişiz. Her zamanda söylediğimiz gibi “Her Türk, asker doğar.” Biz bu sevdayla büyüdük, bu sevda ile de öleceğiz. İlçemizdeki esnaflarımızın vitrinlerini, evlerimizin balkonlarını bayraklarla donatmak için bayrak dağıtıyoruz. 29 Ekim tarihine kadar hemşehrilerimin bayrak sevdalarını görmek istiyorum. Bu tabi fiilen olur. Bayraklarını hem dükkânlarına hem de evlerine asarak olur. Ben buradan bayrak asmaları için tüm hemşehrilerime davette bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.
Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise yaptığı açıklamada “ Barış Pınarı Harekâtıyla, zaten var olan, Vatan ve Bayrak bilincini ilçemizde canlandırmak istiyoruz. Onun için her işyerine ve her eve bayrak asılmasını istiyoruz. Bunun içinde belediyemizle birlikte bayrak dağıtım planı yaptık. Herkesin bildiği gibi, bizim ülkemizin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Biz kendi vatan topraklarımızı savunmak için böyle bir mücadelenin içinde girdik. Yıllardır da bu mücadeleyi veriyoruz. Şuanda bir sınır dışı operasyonu var. İnşallah, en kısa zamanda, en az kayıpla askerlerimiz birliklerine dönerler. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız ilimize teşrif edeceklerdir. Bütün ilçe insanı, Kayseri hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı ağırlayacaklar. Ve kendisine de bu operasyonda destek olma anlamında daha yoğun ve kalabalık bir insan kitlesi ile kendisini ağırlayacağız. Böyle zamanlarda insanların dargınlıkları, kırgınlıkları, siyasi görüş ayrılıkları bir kenara bırakılır. Çünkü şuan mesele, vatanımızın meselesi. Bu son süreçte, ülkemizin ve devletimizin her konuda yanında olmak zorundayız. Allah, milletimizin ve memleketimizin yardımcısı olsun. Devletimizin ve Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun.” şeklinde konuştu.

KAYSERİ

15 Ekim 2019 Salı

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