Mehmetçik'e Erciyes’in zirvesinden destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehmetçik'e Erciyes’in zirvesinden destek

İHA

Kayseri Arif Molu M.T.A. Lisesi öğretmenleri, 3.917 metre yükseklikteki zirvede bayrak açtı.

Mehmetçik'e Erciyes’in zirvesinden destek

Kayseri Arif Molu M.T.A. Lisesi öğretmenleri, 3.917 metre yükseklikteki zirvede bayrak açtı.
Kayseri Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden oluşan bir dağcı grubu, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı harekatı’na destek vermek adına Erciyes Dağı’nın 3 bin 917 metre yükseklikteki zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Tekir Yaylası’ndan hareket eden öğretmenler, Sırt rotasını takip ederek Hörgüç kaya yanından Erciyes Dağı’nın doğu zirvesine ulaştı. Burada ayyıldızlı bayrağımızı açtıktan sonra hain terör yuvalarını yok etmek için Suriye’deki operasyona katılan Mehmetçiğe destek mesajı olarak zirve defterine; "13 Ağustos 2019 Arif Molu M.T.A.L. öğretmenleri olarak Barış Pınarı harekatında şehit olan ve görev yapan Mehmetçiklerimize destek için Erciyes Dağı zirvesine çıktık. Tüm askerlerimize yüce Erciyes’in zirvesinden selam olsun. Vatan size minnettar. Ne mutlu Türk’üm diyene! Mustafa Eliaçık, Ramazan Çalık, Hakan Bağcı, Sadettin Acet" notunu yazdılar. Burada fotoğraf çekimi yaptıktan sonra Şeytan Deresi içinden inişe geçen ekip, Çobanini kamp yerine döndü. Burada biraz dinlendikten sonra da Tekir Yaylası’na inildi.
Ekibe rehberlik yapan öğretmen Mustafa Eliaçık; "Bizler eğer bugün yatağımızda rahat uyuyorsak, bu kahraman Mehmetçiklerimizin sayesindedir. Hain terör odaklarını yok yok etmek için gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatına kayıtsız kalamazdık. Onlara desteğimizi göstermek için Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı yaptık. Bu anlamlı tırmanışa katılan öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Mustafa Eliaçık rehberliğinde gerçekleşen bu anlamlı zirve tırmanışının bir de sürpriz konuğu vardı. Erciyes Dağı’na zirve çıkışı yapmak için Sırt rotasını tercih eden öğretmenlerin peşine Telesiyej 1. İstasyonda bir kurt köpeği takıldı. 3 bin 917 metre yükseklikteki zirveye kadar gitmeyi başaran ve dönüşte dağcılarla birlikte yeniden Tekir Yaylası’na inen kurt köpeğinin bu davranışı , başka illerden gelen diğer dağcılar tarafından da ilgiyle karşılandı.

KAYSERİ

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocası tarafından öldürülen kadın ölmeden önce kocasının tedavisi için mücadele etmiş ‘Eşimi kurtarın’ diye çabaladı, eşi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Kocası tarafından öldürülen kadın ölmeden önce ...
Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Sözlerimden kimse alınmamalı"
YEREL HABERLER Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Sözlerimden ...
Kayseri Şekerspor Antrenörü Öztürk: "Gençlerle mücadeleye devam"
YEREL HABERLER Kayseri Şekerspor Antrenörü Öztürk: "Gençlerle ...
Antrenör Şirvan Çeçen’in yeğeni uğur meleği oldu
YEREL HABERLER Antrenör Şirvan Çeçen’in yeğeni uğur meleği oldu
Başkan Büyükkılıç’tan Asker Selamı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Asker Selamı
1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında 3 kişi ...
Cinayet şüphelisi adliyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi adliyeye çıkarıldı
Yahyalı'da Pınarbaşı Harekatı'na Bayraklı Destek
YEREL HABERLER Yahyalı'da Pınarbaşı Harekatı'na Bayraklı Destek
Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri satışa çıkıyor
DEAŞ sanığı: “Whatsapp grubunda kelle kesen görüntüler vardı”
YEREL HABERLER DEAŞ sanığı: “Whatsapp grubunda kelle kesen ...
KASKİ ile 2020 yılı yatırımları planlandı
YEREL HABERLER KASKİ ile 2020 yılı yatırımları planlandı
Uyuşturucu tacirleri ticari takside yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri ticari takside yakalandı
TOHM sporcularından Eskici’ye ziyaret
YEREL HABERLER TOHM sporcularından Eskici’ye ziyaret
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları’ndan Barış Pınarı Harekatına destek Ahmet Taş: “Harekatın masraflarına katkı sunmak adına devletimizin talebi durumunda aylık gelirimizin yüzde 5’ini bağışlamayı taahhüt ediyoruz”
YEREL HABERLER Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları’ndan Barış Pınarı ...
Tek parmağıyla 3 kitap yazdı
YEREL HABERLER Tek parmağıyla 3 kitap yazdı
Kayseri Sağlıkspor çıkışa geçti
YEREL HABERLER Kayseri Sağlıkspor çıkışa geçti
Bellona Kayseri, Avrupa sınavında
YEREL HABERLER Bellona Kayseri, Avrupa sınavında
Bisikletçiler madalyalar ile döndü
YEREL HABERLER Bisikletçiler madalyalar ile döndü
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “Yapılan yardım kutularını belediyelerin kendi işleri gibi göstermesi aslında büyük bir gaftır” “Kutulara eşya atan vatandaşlar tüketici heyetlerine başvurarak belediyelerden ücretlerini talep edebilirler”
YEREL HABERLER Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut ...
Başkan Akay’dan “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü” Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akay’dan “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü” ...
58 yaşında okuma yazma öğrendi, ehliyet alacak
YEREL HABERLER 58 yaşında okuma yazma öğrendi, ehliyet alacak
Öğretmenler ve öğrencilerden Mehmetçiğe destek büyüyor
YEREL HABERLER Öğretmenler ve öğrencilerden Mehmetçiğe destek ...
Sonbahar döneminde de yüzme havuzlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sonbahar döneminde de yüzme havuzlarına yoğun ilgi
Kitap Fuarında 4 Günün Rekoru Kırıldı
YEREL HABERLER Kitap Fuarında 4 Günün Rekoru Kırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X