Kocası tarafından öldürülen kadın ölmeden önce kocasının tedavisi için mücadele etmiş ‘Eşimi kurtarın’ diye çabaladı, eşi tarafından öldürüldü

Kayseri’de kocası tarafından otobüs durağında öldürülen iki çocuk annesi kadının, öldürülmeden iki gün önce bir dernek başkanından ‘eşimi kurtarın, tedavi olmayı kabul etti’ diye mesaj atarak yardım istediği ortaya çıktı.

7 Ekim’de Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi’nde meydana gelen olayda 35 yaşındaki şüpheli Mustafa Çay, Kocasinan ilçesi, Erkilet General Emir Mahallesindeki otobüs durağında 09.00 sıralarında 1 hafta önce uzaklaştırma kararı alan 31 yaşındaki eşi Cevahir Çay’ı bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz kadın Cevahir Çay Erkilet mahalle camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Bıçakladığı karısının yanına kimseyi yaklaştırmayan ve daha sonra polis ekiplerine eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim olan katil koca tutuklanmıştı.

Cinayetten iki gün önce 5 Ekim’de Cevahir Çay’ın yakınlarının yönlendirmesiyle Isparta Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) Başkanı Yaşar Erbil’e ulaştığı, kocasının tedavisi için yardım ve destek istediği öğrenildi.

Cevahir Çay’ın 5 Ekim 2019, sabah:09.08 sıralarında dernek başkanına attığı mesajda “Lütfen bana yardımcı olun, eşim kötü durumda, eşimi kurtarın, tedavi olmayı kabul etti, bir görüşelim. Ne olur zor durumdayım, yoksa boşanacağız, 2 çocuğum var” diye yazdığı görüldü.

Mesajlarda kadının dernek başkanına ‘Bir aileyi kurtaracaksınız, çocuklarımla ailemin yanındayım’ diye mesaj attığı, dernek başkanının da ‘İnşallah kardeşim, her şey eşinizin elinde’ diye cevap verdiği görüldü. Bu konuşmadan 1 gün sonra Cevahir Çay’ın eşi Mustafa Çay ile Isparta’ya derneğe gidip, eşinin tedavisine başlanması beklenirken, 7 Ekim’de kadının kocası tarafından öldürüldü.

Öte yandan, eşini öldüren koca Mustafa Çay ise nöbetçi mahkemeye çıkarıldığı ifadesinde çok pişman olduğunu söylemişti.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

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