Kayserispor'da futbolcular rest çekti

İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcular kulübe rest çekti ve idmana çıkmadı.

Kayserispor forması giyen oyuncular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine idmana çıkmama kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde 15 Ekim 2019 tarihine kadar alacaklarının hesaba yatırılacağı sözü veren Kayserispor yönetimi, bu taahhüdü yerine getiremeyince futbolcular, idmana çıkmama kararı aldı.

Özellikle yabancı futbolcuların 2,5 aydır para almadıkları gerekçesiyle idmana çıkmadıkları gibi gerekirse maça da çıkmayacaklarını ifade ettikleri öğrenildi. Yöneticiler ile futbolcular arasında görüşmeler şu dakikalarda sürüyor. Futbolcular, ikna edilirse 14.00'te olan sonrasında 18.00'e alınan idman ikinci kez gecikmeli olarak başlayacak. Aksi taktirde futbolcular, bugünkü çalışmaya çıkmayacak.

KAYSERİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.