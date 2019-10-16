D vitamini için sonbaharda güneşlenin

Vücuttaki D vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Güneşli gün sayısının azaldığı sonbahar aylarında vücuttaki D vitamini eksiği ortaya çıkabiliyor. Vücudun ihtiyacı olan D vitaminini alabilmesi için bazı basit kuralları uygulamak gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Muharrem İngeç, olan D vitamininin önemi hakkında bilgi verdi.

D vitamininin besinlerde az miktarda bulunduğunu söyleyen İngeç; "Diğer vitaminlere göre besinlerde az miktarda bulunan D vitamini, vücuttaki kalsiyum ve kemik metabolizmasını dengelemekle görevlidir. D vitamini en çok karaciğer, yumurta sarısı, balık (somon ve ton) ve balık yağı ile tereyağında bulunmaktadır. Deride güneş ışığıyla başlayan D vitamini sentezi, vücutta karaciğerde devam ettikten sonra böbrekte son bulmaktadır. Yağda eriyebilen D vitaminin vücutta emilimi için yağ ve safraya ihtiyaç bulunmaktadır. D vitamininin vücutta sentezlenebilmesi için güneş ışığına ihtiyaç vardır. Bu nedenle D vitamini eksikliğinin ana nedeni güneş ışınlarından yeteri kadar yararlanılamamasıdır. Vücut için gerekli miktardaki D vitamini için güneş ışınların dünyaya en dik geldiği öğle saatlerinde 2030 dakika boyunca, kol ve bacaklar açık kalacak şekilde güneşlenmek yeterlidir. Vücuttaki D vitamini üretimi ülkemizin bulunduğu coğrafi matematiksel konumda en çok MayısKasım ayları arasında gerçekleşirken, aynı zamanda güneşli gün sayısının azaldığı ve insanların soğuk nedeniyle kapalı mekanlarda zaman geçirdiği sonbaharda, vücuttaki D vitamini açığı da ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin D vitamini eksikliğine neden olmaması için bilinçli olarak kullanılması gerekir. Yapılan araştırmalarda ülkemizdeki birçok bölgede D vitamini eksikliği oranının yüzde 14’ten yüzde 80’lere kadar çıktığı belirlenmiştir" dedi.

D vitamini eksikliğinin neden olduğu sorunlar hakkında bilgiler veren İngeç; "Vücutta D vitaminin yetersiz ya da az olması erişkinlerde kemik hastalığına, yaşlılarda kemik erimesine neden olmaktadır. D vitamini eksikliği çağımızın hastalığı obeziteye zemin hazırlamaktadır. Eksikliği bitkinliğe, kronik yorgunluğa, mutsuzluğa, uyku bozukluğuna hatta depresyona neden olmaktadır. İleri yaşlarda Alzheimer hastalığı riskinin oluşmasında D vitamini eksikliğinin de söz konusu olduğu belirlenmiştir. Günlük D vitamini ihtiyacı kişi ve yaşa göre değişkenlik göstermektedir. Bir yaşına kadar olan bebeklerde günlük 400 IU ihtiyacı karşılarken, bir yaşından sonraki çocukların 600 IU alması gerekmektedir. Yaşlılık döneminde ise vücudun D vitaminine ihtiyacı daha da artmaktadır. Yüksek dozda alınan D vitamini ise böbreklerde kalsiyum birikmesine ve vücutta kalsiyum seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Öte yandan, bazı pankreas ve böbrek hastalarında D vitamini eksikliği ortaya çıkabilmektedir" ifadelerini kullandı.

D vitaminin vücuttaki kalsiyum ve fosfor dengesini düzenlediğini ifade eden Uz. Dr. Muharrem İngeç; "Vücutta D vitamini eksikse kalsiyum emilimi yüzde 1015 düzeyine iner. Eğer D vitamini vücutta yeterli düzeydeyse kalsiyum emilim oranı yüzde 3080’lere kadar çıkar. Böbreklerdeki kalsiyum kaybını önleyen D vitamini, kemik direncini de artırmaktadır. Doğru oranlarda kullanıldığı taktirde kanserlere karşı koruyucu özelliği olduğu belirlenmiştir. Vücutta insülin yapımında rol oynadığı ortaya çıkmıştır. D vitamini desteğinin Tip 2 diyabet hastalarında çok önemli olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. İleri yaş şeker hastalarında, kemik erimesi ve kemik metabolizma bozuklukları görülmektedir. Şeker hastalarında kemiklerin sağlıklı olabilmesi için özellikle D vitamini seviyesinin, uygun düzeyde olması beklenir. Bağışıklık sistemini destekleyen D vitamini, tiroit fonksiyonlarının düzenlenmesinde de rol oynamaktadır. Ayrıca aşırı kullanımı zehirlenmeye yol açabilmektedir. Zehirlenmede baş ağrısı, ağız kuruluğu, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülebilmektedir.

KAYSERİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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