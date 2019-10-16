Kadınlar 3.Ligi 9 Kasım’da başlayacak Anadolu Yıldızları ve Kılıçaslan Yıldızspor ilk maçlarını deplasmanda oynayacaklar

Kadınlar 3. Ligi, 9 Kasım 2019 Cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

Kadınlar 3.Liginde Kayseri’yi Kılıçaslan Yıldızspor ve Anadolu Yıldızspor takımları temsil edecek. Kılıçaslan Yıldızspor ve Anadolu Yıldızspor Kadınlar 3.Liginde 8.grupta mücadele edecek. Ligin 1.haftasında Kılıçaslan Yıldızspor ligin ilk maçını deplasmanda Ülküm Spor ve Gençlik Kulübü ile oynarken, Anadolu Yıldızlarıspor ise yine deplasmanda Mersin Camspor ile karşı karşıya gelecek.

11 takımlı 2, 10 takımlı 3, 9 takımlı 1 ve 6 takımlı 3 grupta toplam 79 takımın mücadele edeceği ligde, maçlar 6 takımlı gruplarda dört devreli lig usulüne göre, diğer gruplarda ise çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Lig sonunda 11,10 ve 9'lu grupları ilk 3 sırada bitiren 18 takım ile 6'lı grupları ilk 2 sırada bitiren 6 takım playoff oynamaya hak kazanacak.

KAYSERİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:07

YATSI 19:23

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