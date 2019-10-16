Başakpınarlı minik futbolculardan Mehmetçiğe destek

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Barış Pınarı Harekatı'na Kayseri'den verilen destek çığ gibi büyüyor. Başakpınar'ın alt yapısında top koşturan minikler, harekata katılan Mehmetçiğe destek verdi.

Kayseri'nin amatör kulüplerinden Başakpınarspor'un alt yapısında oynayan minik futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe çektikleri video ile destek verdi. Antrenman öncesinde tek sıra halinde dizilen minikler "Her Türk Asker Doğar" sloganı attı.

Minik futbolcuların çektiği video çok sayıda beğeni aldı.

KAYSERİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:07

YATSI 19:23

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