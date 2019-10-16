Kayserispor-Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

İstikbal Mobilya KayserisporKasımpaşa A.Ş maçını Sakarya Bölgesinden Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8.haftasında 20 Ekim 2019 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 14.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor Kasımpaşa A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya KayserisporKasımpaşa A.Ş maçını Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Mehmet Metin yapacak. Maçın 4.Hakemi Hasan Avcı.

KayserisporKasımpaşa maçının VAR Hakemi Sarper Barış Saka olurken AVAR Hakemi ise Kutluhan Bilgiç yapacak.

KAYSERİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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YATSI 19:23

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