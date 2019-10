Develi Belediye Meclisinden barış pınarı harekâtına tam destek

Develi Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek verdi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın riyasetinde belediye meclis salonunda olağanüstü toplanan meclis üyelerinin oy birliğiyle hazırlanan destek bildirisi meclis kâtibi Adnan Sezer tarafından okundu. Destek bildirisinin okunmasının ardında meclis üyeleriyle birlikte Barış Pınarı Harekâtı ve ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Cabbar Başkan “Bizler söz konusu vatansa bütün ayrılıkları bir kenara bırakarak vatanımızı ve onun bekçisi konumundaki Mehmetçiğimizin her daim destekçisi olmuşuzdur. İnşallah bu harekâta bir nebze destek olmak, kalbimizin kahraman ordumuzla attığını belirtmek adına böyle bir bildiri yayınlamak istedik. Siz kıymetli meclis üyelerimize de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim şanlı ordumuza yardım etsin ve hiçbir Mehmetçiğimizin burnu dahi kanamadan evlerine dönmeyi nasip etsin” açıklamalarında bulundu.

Ayrıca meclis üyeleri oy birliği ile ekim ayı meclis oturum ücretlerini de Mehmetçiğimize destek vermek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yapma kararı aldı.

Develi Belediyesi tarafından, Barış Pınarı harekatına destek olarak yayınlanan mesaj şu şekilde:

“Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak. Bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı harekâtını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Çünkü sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaad etmektedir. Barış Pınarı harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biride Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede Develi Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtının başarı ile tamamlanacağına yürükten inanıyor, fedakâr askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz.”

