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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kungfucu katil zanlısı: "Kendimi siyah sancak komutanı zannediyorum“

İHA

Kayseri'de üç ayrı cinayetle suçlanan ve emniyette suçunu itiraf eden eskiden kungfu sporu yapan zanlı, 2014 yılında öldürülen Hüseyin Ekemen cinayeti ile ilgili açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Kendimi siyah sancak komutanı zannediyorum, üsteğmen olduğumu zannediyorum, kendimi dizilerde yaşanan olayları yaşamış gibi görüyorum” dedi.
2019’da Ufuk Akhan cinayetini işledi
Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak'ta Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta öldürülen Ufuk Akhan'ın katil zanlısı olarak Orhan G.'yi gözaltına aldı. Zeliha Ü.'nün evini basan Orhan G.'nin defalarca zile basması üzerine paniğe kapılan kadının komşuları Ufuk Akhan'dan yardım istediği, fabrika işçisi Ufuk Akhan'ın da tüfeğini alarak aşağıya indiği, Orhan G.'nin cebinden çıkardığı bıçakla Ufuk Akhan'ı 7 yerinden bıçakladığı ortaya çıktı.
2014’te Hüseyin Ekemen cinayeti
Cinayeti araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel ekip, Ufuk Akhan'ın öldürülme şekli ile 2014 yılında Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta öldürülen Hüseyin Ekemen cinayetini karşılaştırdı. Hüseyin Ekemen cinayetini 5 yıl boyunca çözmeye çalışan dedektifler, 4 bin 500 kişi ile görüşerek, olay yerinden beyaz bir aracın kaçtığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro dedektifleri, Ufuk Akhan'ı bıçaklayarak öldüren Orhan G.'nin babası T.G.'ye ait beyaz bir aracı kullandığını da tespit ederek zanlıyı sorguladı. Basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydının olduğu, ailesi ve çevresi ile sürekli kavgalı olduğu, üzerinde sürekli bıçak taşıdığı, kungfu sporcusu olduğu, ayrıca bipolar davranış bozukluğu tedavisi gördüğü belirlenen Orhan G., sorgusunda maktül Hüseyin Ekemen'i tanımadığını, adını basından duyduğunu, olay gecesi sokakta otururken karşılaştığını, sarhoş olan şahsın kendisine bıçak çekerek telefonunu istediğini, bu esnada üzerinde taşıdığı pusat diye tabir edilen bıçağı ile Hüseyin Ekemen'i öldürdüğünü ve olay yerinden ayrıldığını itiraf etti.
2007'de işlenen Şahin Metiner cinayetini de itiraf etti
Şüpheli Orhan G.'nin daha eski tarihlerde benzer yöntemle işlenmiş faili meçhul cinayetlerle bağlantısı olabileceği üzerinde duran Cinayet Büro dedektifleri, 16 Şubat 2007 tarihinde Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu'da sokakta Şahin Metiner isimli şahsın başından, boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Zanlı Orhan G., yapılan sorgulamada Şahin Metiner'i de 'kız kardeşi hakkında laf çıkardığı' için bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Cumhuriyet savcısı refakatinde Orhan G.'ye yer gösterme işlemi yapıldı ve verdiği ifadelerle olayın birebir örtüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan Orhan G., işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Ufuk Akhan cinayetinden tutuklu bulunan Orhan G., Hüseyin Ekemen cinayeti ile ilgili davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık ve avukatı ile öldürülen Ekemen’in şikayetçi ailesi hazır bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Şahin Metiner cinayetinde 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık Orhan G. o davada söylediklerini tekrar etti. Orhan G., “Ağır derecede şizofren hastasıyım. Ben kabul etmiyorum, polis gaza getirdi. Kendimi siyah sancak komutanı zannediyorum, üsteğmen olduğumu zannediyorum, kendimi dizilerde yaşanan olayları yaşamış gibi görüyorum. O zaman ilaç almadığım için coşmuştum, polisler beni gaza getirdi okumadan imzaladım. Ekemen’i ben öldürmedim“ diye konuştu.
"Müvekkilim ileri derecede şizofren hastası"
Sanığın avukatı ise müvekkilinin ileri derecede şizofren hastası olduğunu, iki üç yıldır ilaçlarını kullanmadığını, suçunu ikrar ettiği ifadeleri kabul etmediklerini, sanığın bu cinayeti işlemediğini söyledi.
Son işlediği cinayette Adli Tıp Raporu geldi
Son işlenen Ufuk Akhan cinayetinde sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun geldiği, sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ufuk Akhan cinayeti ile ilgili iddianamenin halen savcılık tarafından hazırlandığı öğrenildi.
Mahkeme heyeti, gelmeyen tanıkların diğer celse dinlenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Aralık ayına erteledi.

KAYSERİ

16 Ekim 2019 Çarşamba

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