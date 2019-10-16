Kayserispor'da futbolcular idmana çıktı

Sezon başından beri kendilerine ödeme yapılmadığı gerekçesi dün çalışmalara çıkmayan Kayserispor'da futbolcular bugün antrenmana çıktı.

Süper Lig'in son sırasında bulunan Kayserispor'da futbolcular antrenmana çıktı. Sezon başından beri kendilerine ödeme yapılmadığı gerekçesi ile dünkü antrenmana çıkmayan ve paralarının ödenmesini bekleyen futbolcular, Başkan Hamdi Elcuman ile bugün yaptıkları görüşme neticesinde idmana çıktı.

Öğle saatlerinde futbolcular ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Hamdi Elcuman, neden paraları ödeyemediklerini futbolculara anlattı. Başkan Elcuman, oyunculara bugün bir miktar ödeme yapılacağının sözünü verdi. Toplantıda ikna olan futbolcular, saat 14.00'de gerçekleştirilmesi gereken idmana çıktı.

Teknik Direktör Samet Aybaba, yardımcıları ve futbolcular, antrenman sahasında çalışmalara başladı. Henüz iyileşmeyen Artem Kravets, Şamil Çinaz ve Alpay Çelebi dışında idmana çıkmayan oyuncu olmadı.

KAYSERİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:07

YATSI 19:23

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