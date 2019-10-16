Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı

TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve kayak merkezi Erciyes Dağı'na mevsimin ikinci karı yağdı.
Erciyes Dağı'nda 3 bin 917 metre ile 2 bin 700 metre arasındaki bölgede kar yağışı etkili oldu. Öğlen saatlerinde yağmurun ardından başlayan kar ile birlikte bölge beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 2 saat aralıklarla yağan kar, Erciyes'in zirvesini beyaza bürüdü. Bölgede ayrıca, sis etkili oldu.
KAYSERİ
16 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:19
- GÜNEŞ 06:41
- ÖĞLE 12:29
- İKİNDİ 15:36
- AKŞAM 18:07
- YATSI 19:23