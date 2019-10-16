Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı

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TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve kayak merkezi Erciyes Dağı'na mevsimin ikinci karı yağdı.

Erciyes Dağı'nda 3 bin 917 metre ile 2 bin 700 metre arasındaki bölgede kar yağışı etkili oldu. Öğlen saatlerinde yağmurun ardından başlayan kar ile birlikte bölge beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 2 saat aralıklarla yağan kar, Erciyes'in zirvesini beyaza bürüdü. Bölgede ayrıca, sis etkili oldu.



KAYSERİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:07

YATSI 19:23

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