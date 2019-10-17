Bellona Kayseri, Euro Cup’a galibiyetle başladı

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Bellona Kayseri Basketbol EuroCup C Grubuna galibiyetle başladı. FIBA EuroCup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol grup ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi CCC Polkowice takımını 5 sayı farkla 5964 mağlup etti. Rakibi karşısında ilk devreyi 3228 geride kapatan Bellona Kayseri Basketbol ikinci yarıda ortaya koyduğunu performansla sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Deplasmanda aldığı galibiyetle ile EuroCup’a galibiyetle başlayan SarıKırmızılılar maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Bellona Kayseri Basketbol’da 25 sayı atan Luka Ivankovic ve 24 sayı atan Kennedy Valentine Burke karşılaşmaya damga vurdular.

Salon: Polkowice, City Gym

CCC Polkowice: Dnielle Marie Robinson xx (12), Milijana Bojovic xx (9), Monika NAczk x (4), Maria Conde xx (13), Ana Maria Filip xx (10), Artemis Spanou xx (9), Denesha Stallworth x (2),

Bellona Kayseri Basketbol: Kübra Siyahdemir x (3), Klaudia Perisa xx (7), Ayşegül Günay Aladağ xx (3), Luca Ivankovic xxx (25), Shaunte Barbee xx (2), Gizem Sezer x, Kennedy Valentine Burke xxx (24)

Periyotlar:

1.Periyot: 1116 (Bellona Kayseri)

2.Periyot: 3228 (CCC Polkowice)

3.Periyot: 4444 (Berabere)

4.Periyot: 5964 (Bellona Kayseri)

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:06

YATSI 19:22

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