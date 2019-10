Başkan Aydemir: "Misyon ve vizyonu bilinmeyen odamız şimdi referans oda haline geldi"

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından düzenlenen Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi ruhsat yetkililerinin katılımları ile oda üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Oda Başkan Altan Aydemir, oda faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, "Bilindiği üzere lokantacılar ve pastacılar sektörünü hak ettiği yere taşıma amacıyla ‘Güçlü yarınlar için değişim zamanı’ sloganıyla bundan 3 yıl önce yönetimimizle birlikte yola koyulmuştuk. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası şehrimizde çok az biliniyordu. Hangi misyonlar üstlendiği ve neler değiştirebileceği konusunda bilgi eksikliği vardı. Sizler; beni ve yönetimimi seçerek görevlendirdiniz. Ardından belirlediğimiz hedeflere en kısa sürede ulaşmak, misyonumuzu ortaya koyabilmek ve projelerimizi bir bir hayata geçirebilmek için çalışmalarımıza zaman kaybetmeden hız verdik. İlk iş olarak fiyat uçurumunu düzenlemek için fiyat tespit komisyonunu faaliyete geçirdik. Üyelerimizin çalışmalarımızı daha yakından inceleyebilmesi için bir bir ziyaretlerine gittik. Tespit ettiğimiz eksiklikleri üyelerimizle paylaşarak kendilerini geliştirmeleri konusunda ricada bulunduk. Bizim bu beklentilerimize sizler de oda üyelerimize yakışır şekilde karşılık verdiniz. Bizler bunun farkındayız. Bu yüzden bir kez daha teşekkürü hak ediyorsunuz. Kaliteli hizmet sunmak adına kaliteli hizmet almak bizim hakkımızdı. Bu amaçla her bir üyemize akıllı kimlik kartı dağıtarak anlaşmalı kurumlardan piyasa şartlarına göre çok daha ekonomik koşullarda hizmet almalarının önünü açtık. İlaçlama sektöründen sağlık hizmetlerine, ulaşımdan inşaat sektörüne kadar onlarca güvenilir firmayla işbirliği anlaşması gerçekleştirdik. Bu indirimlerden hem üyelerimiz kendisi hem de birinci derece yakınlarının faydalanmasını sağladık" dedi.

TOKİ ile anlaşarak 25 üyenin ev sahibi olmasına imkan sağladıklarını, yeni projelerin ise devam ettiğini dile getiren Başkan Aydemir; "Bildiğiniz üzere geçen yıl esnaflar birliğiyle beraber hareket ettiğimiz TOKİ projesinde 25 tane üyemizin ev sahibi olmasına imkan sağlamıştık. Bu yıl bir inşaat firmasıyla anlaşarak bir projeye daha imza attık ve çalışmaları başlattık. Hayata geçirdiğimiz bu projeyle her üyemiz ister yatırım amaçlı ister oturma amaçlı kredi kullanmadan, faize bulaşmadan tabiri caizse kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunduk. Birçok sektörde olduğu gibi lokantacılık ve pastacılık sektöründe de kendini geliştirme ve yenilikleri takip ederek uygulamaya erişebilmek çok önemli. Bu misyonu kazanabilmek için gıda içerikli fuarları takip etmenin önemini elbette hepimiz bilmekteyiz. Bu bağlamda bütün üyelerimizi davet ettik ve müsait olanlarla teknoloji fuarına katılım sağladık. Ortak hareket etme ruhunun kazanılması ve dostlukların pekiştirilmesi adına birlikte yapılan gezilerin katkısı da elbette çok büyük. Ahi kültürünün ve geleneğinin yaşatılması, geleceğe taşınması adına odamızın önemli bir misyonu üstleneceği büyük bir gerçek. Bu bilinçle geleneklerimizi yaşatmak için her yıl Ahilik Haftasında bir etkinliği gerçekleştirmeyi planladık. Geçen yıl ‘Ustalar Yarışıyor’ sloganıyla yemek ve yaş pasta yarışması düzenledik. Biliyorsunuz hem şehrimizde hem de ulusal basında şehrimiz geniş kitlede büyük ses getirdi. Bunu da sizlerin sayesinde başardık" ifadelerini kullandı.



"Yönetim olarak maaş almıyoruz"

Kayseri'de maaş almayan tek meslek odası olduklarının da altını çizen Aydemir konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bizler; yönetime geldiğimizde genel kurulumuzda ‘Maaş almayacağız’ dedik. Kayseri’deki meslek odalarında maaş almayan tek oda biziz. Üyelerimiz arasında yanlış anlaşılma oluyor, sanki aidat alınmayacakmış gibi. O tamamen yanlış. Çünkü sizler de biliyorsunuz gelir gelmezse hiçbir hareketi, hiçbir yatırımı olmaz. O yüzden bizler de aidatı almak zorundayız. Ben şahsın, yönetimim ve denetimim asla bir maaş almıyoruz. Yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum, gönüllü olarak severek çalışıyorlar."

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir'in konuşmasının ardından katılımcılar, üyeleri bilgilendirdi.

