Talasgücü Belediyespor, Tüysüzspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Talasgücü Belediyespor ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmaniye Tüysüzspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor hafta sonu Osmaniye deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Ligin 4. haftasında sahasında oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor ile 22 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan SarıLacivertliler deplasmanda Tüysüzspor’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Tüysüzspor maçı öncesi oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan SarıLacivertliler 5 puanla 9. sırada yer alıyor. 20 Ekim 2019 Pazar günü Osmaniye Cevdetiye 4 Nolu sahada oynanacak olan Tüysüzspor ile Talasgücü Belediyespor karşılaşması saat 15.00’de başlayacak. Bu zorlu müsabakayı Karabük Bölgesinden Ali Emir Yolcu yönetecek. Yolcu’nun yardımcılıklarını Emrah Selim Göl ve Ercan Çat yapacak. Maçın 4. Hakemi Hasan Can Tamtekin.

Ligde üst sıraları hedeflediklerini belirten Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan; "Talasgücü Belediyespor olarak deplasmanda oynadığımız maçlarda stresten uzak rahat futbol oynayarak sonuca gitmesini bilen bir takımız. Tüysüzspor maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Takım olarak ligde üst sıralara yükselişimizi sürdürmeye kararlıyız "dedi.

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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