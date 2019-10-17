Yahyalıspor galibiyete odaklandı

Yahyalıspor; ligin 5. haftasında sahasında ve taraftarı önünde İdmanyurdu 1925 Spor’u konuk edecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Yahyalıspor, hafta sonu oynayacağı İdmanyurdu 1925 Spor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdürüyor. Ligin 4. haftasında deplasmanda güçlü rakibi Mersin İçel İdmanyurdu Spor ile 00 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan yeşilbeyazlı takımda gözler İdmanyurdu 1925 Spor maçına çevrildi. İlk 4 hafta sonunda şansızlıklar yaşayan YeşilBeyazlılar bu şansızlığı bu hafta kırmak istiyor. 20 Ekim 2019 Pazar günü Yahyalı İlçe Stadında saat 15.00’de oynanacak olan Yahyalıspor ile İdmanyurdu 1925 Spor karşılaşmasını Niğde Bölgesinden Turhan Beyke yönetecek. Beyke’nin yardımcılıklarını Ömer İşcan ve Abdulkadir Anıl Yılmaz yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kemal Savaş.

İyi futbol oynadıklarını ancak ilk 4 haftada şansız olduklarını ifade eden Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu; "İlk defa mücadele ettiğimiz ligde şanssızlıklar yakamızı bırakmış olsa şu anda zirvede yer almamız gerekiyordu. Geçen hafta grubumuzun favorisi İçel İdmanyurdu Spor karşısında sergilediğimiz başarılı futbol beni ilerleyen haftalar için ümitlendiriyor. Bu hafta sahamızda oynayacağımız İdmanyurdu 1925 Spor takımını yenerek ilk galibiyetimize ulaşacağımıza inanıyorum. Yahyalıspor olarak ligde hedefimiz ilk sezonunda kalıcı olmaktır. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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