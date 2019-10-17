Yahyalıspor galibiyete odaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yahyalıspor galibiyete odaklandı

İHA

Yahyalıspor; ligin 5. haftasında sahasında ve taraftarı önünde İdmanyurdu 1925 Spor'u konuk edecek.

Yahyalıspor galibiyete odaklandı

Yahyalıspor; ligin 5. haftasında sahasında ve taraftarı önünde İdmanyurdu 1925 Spor’u konuk edecek.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Yahyalıspor, hafta sonu oynayacağı İdmanyurdu 1925 Spor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdürüyor. Ligin 4. haftasında deplasmanda güçlü rakibi Mersin İçel İdmanyurdu Spor ile 00 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan yeşilbeyazlı takımda gözler İdmanyurdu 1925 Spor maçına çevrildi. İlk 4 hafta sonunda şansızlıklar yaşayan YeşilBeyazlılar bu şansızlığı bu hafta kırmak istiyor. 20 Ekim 2019 Pazar günü Yahyalı İlçe Stadında saat 15.00’de oynanacak olan Yahyalıspor ile İdmanyurdu 1925 Spor karşılaşmasını Niğde Bölgesinden Turhan Beyke yönetecek. Beyke’nin yardımcılıklarını Ömer İşcan ve Abdulkadir Anıl Yılmaz yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kemal Savaş.
İyi futbol oynadıklarını ancak ilk 4 haftada şansız olduklarını ifade eden Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu; "İlk defa mücadele ettiğimiz ligde şanssızlıklar yakamızı bırakmış olsa şu anda zirvede yer almamız gerekiyordu. Geçen hafta grubumuzun favorisi İçel İdmanyurdu Spor karşısında sergilediğimiz başarılı futbol beni ilerleyen haftalar için ümitlendiriyor. Bu hafta sahamızda oynayacağımız İdmanyurdu 1925 Spor takımını yenerek ilk galibiyetimize ulaşacağımıza inanıyorum. Yahyalıspor olarak ligde hedefimiz ilk sezonunda kalıcı olmaktır. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

KAYSERİ

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talasgücü Belediyespor, Tüysüzspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor, Tüysüzspor maçı ...
Ulaşım A.Ş.'den Mehmetçiklere destek
YEREL HABERLER Ulaşım A.Ş.'den Mehmetçiklere destek
Jandarma hayvan hırsızlarını böyle yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma hayvan hırsızlarını böyle yakaladı
Byüükşehir belediyesi kenti güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Byüükşehir belediyesi kenti güzelleştirme ...
Başkan Aydemir: "Misyon ve vizyonu bilinmeyen odamız şimdi referans oda haline geldi"
YEREL HABERLER Başkan Aydemir: "Misyon ve vizyonu bilinmeyen odamız ...
İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci Develi'de Öğretmenlerle Buluştu
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci Develi'de Öğretmenlerle ...
Bellona Kayseri, Euro Cup’a galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri, Euro Cup’a galibiyetle başladı
Bünyan Belediye Meclisi Barış Pınarı Harekatına Katılmak İçin Gönüllü Oldu
YEREL HABERLER Bünyan Belediye Meclisi Barış Pınarı Harekatına ...
Bünyan Belediyesi Yakutiye Mahallesinde Kaldırım Çalışmalarına Devam Ediyor
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi Yakutiye Mahallesinde Kaldırım ...
Kayseri'de YPG/PYD operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de YPG/PYD operasyonu: 4 gözaltı
Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı
YEREL HABERLER Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı
Yazar Selim Tunçbilek:”Yazar önce kendini, daha sonra da yaşadığı çağı tanımalı’
YEREL HABERLER Yazar Selim Tunçbilek:”Yazar önce kendini, daha sonra ...
Yazar Selim Demirbilek:”Yazar önce kendini, daha sonra da yaşadığı çağı tanımalı’
YEREL HABERLER Yazar Selim Demirbilek:”Yazar önce kendini, daha ...
Erciyes Dağı'na kar yağdı
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'na kar yağdı
Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği yatırımlar, inşallah devamı gelecek" "Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı 140 tane eser Kayserimize çok güzel hizmetler verecektir"
YEREL HABERLER Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk ...
Adli Kalem Kursu ile adalete katkı
YEREL HABERLER Adli Kalem Kursu ile adalete katkı
Arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldüren ve 'hırsız yaptı' diyen sanık hakim karşısında “Doğmamış kızıma küfür etti, bıçakladım, oturup ağladım”
YEREL HABERLER Arkadaşını 43 bıçak darbesiyle öldüren ve 'hırsız ...
Kayserispor'da futbolcular idmana çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor'da futbolcular idmana çıktı
Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası Start Aldı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası Start Aldı
Melikgazi'ye eğitim teşekkürü
YEREL HABERLER Melikgazi'ye eğitim teşekkürü
Geleceğin Pehlivanları Amatör Spor Haftası'nda mindere çıktı
YEREL HABERLER Geleceğin Pehlivanları Amatör Spor Haftası'nda ...
Başkan Yalçın STK’larla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yalçın STK’larla buluştu
Genç KAYMEK’ten Mehmetçiğe selam
YEREL HABERLER Genç KAYMEK’ten Mehmetçiğe selam
Kungfucu katil zanlısı: "Kendimi siyah sancak komutanı zannediyorum“
YEREL HABERLER Kungfucu katil zanlısı: "Kendimi siyah sancak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X