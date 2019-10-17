Kayserili sporcular ve antrenörler Arzu Sayan Milli takım kampında

Kasım ayında yapılacak olan DEAF Olimpik Taekwondo Avrupa Şampiyonası için hazırlık kampına davet edilen Kayserili sporcular Türkan Teke ve Merve Çimen ile İşitme Engelliler Milli Takım Antrenörlüğüne getirilen Arzu Sayan kampa gittiler.

Ankara Kızılcahamam’da 3 hafta boyunca kamp yapacak olan sporcular, kamp sonunda seçmelere katılacaklar. Seçmeleri başarıyla geçen sporcular DEAF Olimpik Taekwondo Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli takım kampına katılan taekwondo sporcularına ve milli takım antrenörlüğüne getirilen Arzu Sayan’ı tebrik ederek, katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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