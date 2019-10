Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri’de yapılacak olan ‘Canlı hayvan borsası ve pazar yeri’ projesi ile ilgili düzenlenen basın toplantısında, ”Sucuk ve pastırmada at ve eşek eti kullanımı asılsızdır, biz zaten böyle bir şeye zaaf göstermeyiz” dedi.



Kayseri Ticaret Borsası tarafından Kocasinan ilçesi Buğdaylı mevkiine yaptırılan, bölgenin en büyük canlı hayvan borsası ve pazar yeri olacak proje hakkında bilgiler veren Recep Bağlamış, projenin toplam bütçesinin 7 milyon TL olduğunu ve yapımının 2020 yılının Haziran ayında tamamlanması planlanan 7 bin 688 metrekarelik alanın toplamda bin 500 büyükbaş ve bin küçükbaş hayvan kapasiteli olacağını söyledi.



Yapılacak alanla birlikte Kayseri’nin tedarikten üretim sürecine kadar bütün süreçlerin birleştiği bir merkez olacağını söyleyen Bağlamış, “Bildiğiniz üzere şu an mevcutta Karpuzatan Bölgesinde Borsamıza ait Canlı Hayvan pazarı faaliyet göstermektedir. Ancak mevcut Canlı Hayvan Borsası Kayseri’nin ve bölgenin ihtiyacını karşılamamaktadır. Hem fiziki olarak yetersiz hem de kapasite olarak Kayseri’ye yetmemektedir. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Olarak göreve geldiğim günden beri çeşitli projeler üzerinde çalışmaktayız. Bunlardan en önemlilerinden biride ‘Canlı hayvan borsası ve pazarı’. Biliyorsunuz ki ilimiz Et ve et ürünleri üretim merkezi, Kayseri olarak Et ürünleri üretimin de önemli bir paya sahibiz. Ancak ilimiz de hayvan yeterli ve ulusal anlamda hitap edecek bir hayvan pazarımız yoktu ve üreticilerimiz bu anlamda sıkıntılar yaşıyordu. Yapacağımız bu proje ile birlikte Kayserimiz Tedarik sürecinden üretim sürecine kadar tüm süreçlerin bütünleştirildiği bir hayvancılık merkezi olacaktır. Yani Besilik hayvan üretimi üretilen hayvanın pazarlanması, mezbacılık faaliyetleri ve daha sonrasında Kavurma Pastırma sucuk gibi nihai ürünlerin ortaya çıkacağı kompleks bir hayvancılık merkezi konumuna geleceğiz. Projenin besicilerimize kazandıracağı avantajlar söz konusu; kayıt dışılık gibi bu proje ile kayıt dışılığın önüne geçeceğiz. Yine en önemli avantajlarından biri fiyat dengesi Pazar olmadığı için fiyat dengesi yakalanamıyordu. Borsamızın pazarıyla birlikte Üreticilerimizin önünü görebileceği dengeli bir sisteme geçilecek. Diğer bir avantajı ise üretimin arttırılması Üreticimizin pazara kolay ulaşımı ve fiyat öngörülebilirliği nedeniyle Üretim artacak ve Kayseri Besilik hayvan üretiminde de ön sıralara çıkacaktır. Kayseri Ticaret Borsası olarak bizler de bu sürecin sağlıklı yürütülmesi adına hem üretici hem tüketicinin yanında olacak bu sistemin garantörü olacağız” dedi.



Recep Bağlamış, pazarın ulusal ve bölgesel olarak en yenilikçi sistemlerle donatılmış olacağını ve 2020 yılının Haziran ayına kadar tamamlanarak faaliyete geçeceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri Ticaret Borsası Yönetimi olarak göreve geldikten sonra yaptığımız çalışmalar da Kayseri Hayvancılığının böyle bir ihtiyacı olduğunu tespit ettik ve gerekli fizibilite çalışmalarını yaptıktan sonra proje çalışmalarına başladık. Projeyi hazırlamadan önce, Türkiye’de faaliyet gösteren çeşitli canlı hayvan borsalarını Edirne, Çorum, Afyon gibi şehirleri inceledik. Oralardaki eksiklikleri tespit edip, bize uygun modern bir proje hazırlattık. Projenin yapılacağı bölge, Kocasinan ilçesi Buğdaylı mahallesindedir. Arazinin tapusu kurumumuz tarafından bedeli ödenerek devir alınmış olup toplam 7 bin 688 metrekaredir. İlimize ve Borsamıza yakışacağını düşündüğümüz, bölgemizin en büyük Canlı Hayvan Borsası ön projelendirme safhası tamamlanarak, yapım aşaması başlatılmıştır. Canlı Hayvan Borsamızda hayvan satış yerleri, üreticilerin ve borsa yetkililerinin kullanacağı idari bina, üreticilerin kullanacağı sosyal donatılar, hayvan satışı için gelen üreticilerin hayvanlarını aynı gün satamadığı taktirde hayvanlarının barınacağı yer ve konaklayacakları pansiyon planlanmıştır. Canlı Hayvan Borsamız bin 500 Büyükbaş hayvan ve bin küçükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. 80 kişilik modern satışların yapılabileceği mezat salonu yine geleneksel satışların yapılabileceği satış alanlarına sahip olacaktır. Bölgesel ve ulusal anlamda en yenilikçi ve son sistemle donatılmış bir Pazar olacaktır. İnşallah bu modern Kayseri’ye yakışır tesisin 2020 Haziran ayına kadar bitirip faaliyete geçirmeyi de planlamaktayız.”



Gazetecilerin geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve bazı markaların ürünlerinde at ve eşek eti kullandığı konusunda sorduğu sorulara cevap veren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu başkanı Recep Bağlamış, “Öncelikle Kayseri’de at ve eşek kullanımı yok biliyorsunuz ki ama şu var, normal dana etinden olması gereken sucuklara tavuk ve dana baş etinden oluşan etler karıştırılmış. 2016 yılında şu an Kayseri’de faaliyet göstermeyen bir firma tarafından tek tırnaklı kullanımı çıktı ve ben de bu konulara vakıfım. O işletme şu an da faaliyet göstermiyor, onun dışındaki bütün üreticilerimizde çıkan sonuçlarda tavuk ve dana baş eti kullanımı olduğu görüldü. Burada vatandaşlarımızdan, yeme noktasında bir endişelerinin oluşmamasını istirham ediyorum. Yalnız üreticiler burada şöyle bir hata yapmış, fiyat aralığı yüksek olan ürünlerine, ürün fiyatları daha aşağıda olan ürünlerden katarak vatandaşımızı aldatmaya gitmiş. Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak, her ne konuda hata yapmışlarsa şiddetle kınadığımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum ve disiplin kurulumuza sevk ettiğimizi tekrar söylemek istiyorum. Biz hiçbir zaman bu tip üretimlere zafiyet göstermiyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak, yöresel bağlamda sucuk ve pastırma festivali düzenliyorduk ve bu haber bizi çok derinden yaraladı. Bir diğer konumuzsa, Afyon ilimiz zaten Kayseri ilimize bir takım ithamlarda bulunuyordu ve bu haber onların ürettiği sucukları bizden biraz daha artı pozisyona getirecek. Bu bizim kabul ettiğimiz bir şey değil fakat bizim Kayseri olarak bunu çok dillendirmememiz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

