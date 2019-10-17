TDP ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor Ekipler 1 ayda 21 bin 553 kişi ile yüz yüze görüştü

Kayseri İl Emniyet müdürlüğü Toplum destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ay içerisinde 21 bin 553 kişiyle yüz yüze görüşürken, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 2 bin 990 adet broşür dağıttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 ÇOGEP, 1845 Polis Korosu, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar, İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliği Projeleri ve TDP genel faaliyet ve çalışmaları yürütüldü. Projeler kapsamında vatandaşlar ile yüz yüze görüşen ekipler, vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler 1 ay içerisinde proje, genel faaliyet ve çalışmalarında toplam 21 bin 553 vatandaşa ulaşarak, 2 bin 990 adet broşür, afiş, sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri dağıttı.

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:42

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YATSI 19:22

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