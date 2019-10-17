Akıl ve zeka oyunları eğitmen adayları Kayseri'de

Kayseri Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde başladı.

81 ilden gelen gençlik liderlerine verilecek olan eğitimin başlangıcını Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, İl Müdürü Murat Eskici ve Akıl Zeka Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt, açılış konuşması yaparak Gençlik Liderlerine başarılar dilediler.

Bu eğitimle katılımcılar akıl yürütme, görseluzamsal düşünme, strateji geliştirme, planlama, problem çözme, dikkati yoğunlaştırma ve kısa sürekli hafızayı etkin kullanma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan akıl ve zekâ oyunları alanında teorik ve uygulamalı eğitim alacak olup bu oyunlarla ilgili birçok alıştırma yapacaklar.

Eğitim sonunda zekâ ve akıl oyunları alanında özel bilgi ve beceri, bu oyunların farklı gelişim alanlarına yönelik kullanımı konusunda farkındalık ve eğitimde zekâ oyunlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olacak olan katılımcılar, oyunları iyi düzeyde oynayabilecek seviyeye gelebilecek ve bu oyunların eğitimini verebilecekler.

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:06

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.