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Şampiyon Taekwondocular’dan Eskici’ye ziyaret

İHA

58 Eylül 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Nuri Şerbetçi ve 7. olan Eren Temur Antrenörleri Kadir Şerbetçi ve Taekwondo İl Temsilcisi Ömer Özuzun ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Şampiyon Taekwondocular’dan Eskici’ye ziyaret

58 Eylül 2019 tarihleri arasında Sivas’ta yapılan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Nuri Şerbetçi ve 7. olan Eren Temur Antrenörleri Kadir Şerbetçi ve Taekwondo İl Temsilcisi Ömer Özuzun ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.
Sevinçlerini İl Müdürü Murat Eskici ile paylaşan Şampiyon sporcu ve antrenörü desteklerinden dolayı Eskici’ye teşekkürlerini ilettiler. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.

KAYSERİ

17 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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