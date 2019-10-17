Şantajla cinsel istismara 14 yıl hapis Mağdur kız: “Şantajla bana tecavüz etti”

Kayseri’de uygunsuz görüntüleri ile tehdit ettiği 19 yaşındaki kıza şantajla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki sanığa 14 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’nin Develi ilçesinde Şubat ayında meydana gelen olayda iddiaya göre sevgilisi S.S. ile bir bağ evinde uygunsuz görüntüleri gizlice kaydedilen mağdur A.A.’nın o görüntüleri akrabası İ.A.’nın eline geçti. Şüpheli İ.A. iddiaya göre tehdit ve şantajla mağdur kız A.A.’ya zorla tecavüz etti. Şikayet üzerine yakalanan İ.A. çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ifşa etme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İ.A. (28) ile mağdur A.A. (19) ve avukatlar hazır bulundu.

Mağdur kız A.A. mahkemede önceki celse ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Benim uygunsuz görüntülerim elindeymiş. Babama söylemekle tehdit etti. Daha sonra ıssız bir yere götürerek zorla bana tecavüz etti. Çok yalvardım, ‘ağabey yapma’ dedim ama dinlemedi” diye konuşmuştu.

Tutuklu sanık İ.A. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını söyledi. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık İ.A. “İddiaların hiç birini kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.A.’ya ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 10 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıl 6 ay ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 14 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.



“Hayallerimi mahvettiler”

Önceki celse iki grup arasında kavga çıkmış, polis ve jandarmanın müdahale ettiği kavga sırasında mağdur kız A.A., “Benim hayallerimi yıktılar, gençliğimi mahvettiler. Ben de hayatlarını zindan edeceğim” diyerek ağlamıştı.

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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