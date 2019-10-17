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Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Hizmetlerindeki Yelpazesini Genişletiyor

İHA

Kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunumunu kendine hedef olarak belirleyen Kayseri Şehir Hastanesi sağlık alanında verdiği hizmetlere yenilerini ekleyerek çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Hizmetlerindeki Yelpazesini Genişletiyor

Kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunumunu kendine hedef olarak belirleyen Kayseri Şehir Hastanesi sağlık alanında verdiği hizmetlere yenilerini ekleyerek çıtasını yükseltmeye devam ediyor.
Açılışının ardından tıp alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, Kayseri Şehir Hastanesi’nde sunulan sağlık hizmetlerini sürekli güncelleyen İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri, Kayseri’nin ihtiyaçları yönünde bir çalışmaya daha imza atarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne “Acil Yoğun Bakım Ünitesi” kazandırdılar.
Ünite hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abdullah Gür; Kayseri Şehir Hastanesi’nin sağlık hizmeti sunumunda bölgeye adeta liderlik ettiğini belirterek, “Kayseri Şehir Hastanesi açıldığı ilk günden beri yeniliği, modernliği, kadrosu ve verdiği hizmetlerle bölge hastanesi konumuna gelmiş olan bir hastanemiz. Bugün açmış olduğumuz acil servis yoğun bakım kliniği de özellikli bir birim. Bu kliniğe neden ihtiyacımız olduğuna gelince, hastanemiz bölge hastanesi konumunda olduğu için malumunuz hasta sayımız yüksek. Aslında mevcut olan 253 adet yoğun bakım yatağımız var ama bölge hastanesi konumunda hizmet verdiğimiz için genellikle yoğun bakım ünitelerimiz dolu oluyor. Acil servisimize de günlük yaklaşık 2000 ayaktan başvuru 200 ambulans girişi gerçekleşmektedir. Acil servise giriş sayısı bu kadar yüksek olduğu için başvuran vatandaşlarımız içerisinde yoğun bakım ihtiyacı olanlar çıkıyor. Özellikle gıda zehirlenmesi, soba zehirlenmesi, trafik kazaları gibi toplu başvurularda, acil servisimize başvurup yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların yer yatak sıkıntısı yaşamamaları için acil servisimizin içerisine ayrı bir klinik kurduk. Bu klinik kendi uzman hekim ve sağlık personeli kadrosu ile 10 yataklı olarak hizmet verecek. Acil servis yoğun bakım kliniği; acil servise başvuran ve yoğun bakım tedavisi gereken hastaların tedavilerine hızlı bir şekilde başlanarak şifa ile taburcu edilmelerinde önem arz etmektedir. Böyle önemli bir kliniğin şehrimize kazandırılmasında bize destek veren İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ye, başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik’e ve emeklerinden dolayı sağlık personelimize teşekkür ederiz“ dedi.

KAYSERİ

17 Ekim 2019 Perşembe

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