Hayvan Yetiştirici Birlikleri Kamu İhale Kanunu'nda İstisna Hükümlerine tabi oldu İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: "Kayseri'nin yapmış olduğu girişimle alınan karar bir devrimdir" Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Şahin: "Bu karar çiftçi örgütlerinin büyümesi açısından önemli"

Kamu İhale Mevzuatına tabi kuruluşların, ülke genelinde faaliyet gösteren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birlikleri bünyesindeki iktisadi işletmelerden yapacakları alımlarda, Kamu İhale mevzuatına tabi olmaksızın ürün satışının önü açıldı.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştirici Birliğinin müracaatı üzerine, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu, Kamu İhale Mevzuatına tabi kuruluşların, ülke genelinde faaliyet gösteren Islah amaçlı Hayvan Yetiştirici Birlikleri bünyesindeki iktisadi işletmelerden yapacakları alımlarda, Kamu İhale mevzuatına tabi olmaksızın ürün satışının önü açıldı.

Alınan karar sonrasında Kamu İhale Mevzuatına tabi kuruluşlar, kuruluş amacı ve mevzuatı gereği ortaklarının ürünlerini işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere kurulan birliklere bağlı iktisadi işletmelerin ürettiği ürünleri ihale mevzuatına tabi olmaksızın alabilecek. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin müracaatı üzerine, Kamu İhale Kurumunun vermiş olduğu karar, ülkemizdeki bütün Islah Amaçlı Hayvan Yetiştiricileri Birlikleri için geçerli olacak.

Alınan kararla ilgili olarak açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Bu fikrin damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üzerinden başlaması çok önemli. Bu sayede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/A maddesi bendine göre istisnalar hükmünü almış oldu" dedi. Şahin, "Bu Türkiye’de Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Arıcılar Birliği ve Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğinin önümüzdeki süreç içerisinde ticari faaliyetlerini ve üretimlerini artırabilecekleri bir devrim niteliğini taşıyor bizim açımızdan. Çünkü bütün konuşmalarımızda biz kalkınmanın yerelden başlamasını ve genele yayılmasını düşünüyorduk. Bu bir temeldir, bu bir başlangıçtır. Bu başlangıcın Türkiye’de bir çok ilki başaran Kayseri’den olması bizim için çok önemli" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Burada hem Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin hem de Tarım ve Orman Bakanlığındaki görüşmeler, Bakanlığımızdaki tüm bürokratlara, Genel Müdürümüzden daire başkanlarına, konunun uzmanı arkadaşlarımıza hepsinin bu işte bir emeği var. Türk tarımı için çok büyük bir önem arz etmekte. Artık Kamu İhale Kurumunun bu ilgili istisna maddesinden faydalanarak üreticilerimiz kendi ürünlerini nihai hale getirerek çok rahatlıkla satabilecekler. Kamu kurumları da buralardan ürün alırlarsa bu ürünler denetimin dışında kalacak. Çünkü Kamu İhale Kurumu buna muafiyet hakkı tanımış. İhale mevzuatında böyle bir kısımda istisna elde etmiş oldular. Bu hakikaten büyük bir devrimdir. Büyük bir başarıdır. Burada emeği geçen öncelikle Damızlık Birliğimize ve yönetimine Bakanlıktaki en alt ve en üstteki tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Biz sadece buradaki talebi yukarıya taşıdık. Türkiye’de Kayseri ve Kayseri özelinde de Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bir başarıya imza atmış oldu. Ben bundan sonraki üretimlerinin, gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak bu muafiyetin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı ise, "İstisnai belgesi şu anda Türk İhale Kanunu’nda sadece Tarım Kredi Kooperatifleri bu İstisnai Belgesinden faydalanabiliyordu. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün girişimleri ile Türkiye’deki bütün çiftçi örgütleri ürettikleri ürünleri, ihalesiz kamu kurumlarına satma yetkisi aldılar" dedi ve şunları söyledi:

"Biz kendi tarafımızdan çiftçilerimizin ürettiği ürünlerle sahada olmalarının birçok katkısı olacak. Üreticiler ürünlerini değerinde hammaddelerini satacaklar. Tarlada var olan üreticiler ve örgütleri sahada, pazarda ve sanayide olacaklar. Üreticiler, ürünlerinin değerinde satıldığını pazardaki satıştan anlayabilirler. Üretilen bir ürün 1 TL iken tüketiciye yansıması 3 TL oluyor. Bunun yanında katkısız, doğal yapılan ürünlerin de sağlığa olan katkısı tartışılmaz. Bu manada çiftçi örgütlerinin büyümeleri açısından da ileride çiftçi örgütlerinin ürünlerinin yüzde 3040’ını mamule dönüştürerek tüketici ile buluşturmaları, hem çiftçinin büyümesini hem de tüketicinin daha güvenli ürünlere ulaşmasını sağlayacak.”

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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