Başkan Palancıoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Turan Kasabası eski belediye başkanlarından Ruhi Günay’ın vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

16 Ekim 2019 tarihinde geçirmiş olduğu kalp krizi sebebi ile vefat eden Ruhi Günay’ın Turan Mahallesi’nde kılınan cenaze namazına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu mesajında şunları söyledi:

“Ruhi Günay’ı ebediyete uğurladığımız bugünde, değerli hatırasına hürmetimiz sonsuz. Turan Kasabasının ilk belediye başkanı olan ve 1999 ile 2004 yılları arasında görev yapan hemşehrimiz vefat etmiştir. Yapmış olduğu çalışmalarla, ardında bıraktığı eserlerle her zaman anılacaktır. Merhum hemşehrimiz Ruhi Günay’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve özellikle Turan Mahalle halkına başsağlığı dilerim.”

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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