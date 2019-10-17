Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya: “Eğitim seminerlerini önemsiyoruz”

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) tarafından oda üyelerine yönelik, ‘Varlık Barışı ve Vergi Mevzuatında Güncel Konular’ konulu seminer verildi.

Odanın konferans salonunda verilen seminer öncesinde konuşan KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya, eğitim seminerlerini önemsediklerini söyleyerek, “Bugün ki konferansımızda ülkemizde yurtdışından gelecek varlıkların ne şekilde geleceği, Kayseri ekonomisine ne ülkemize ne şekilde kazandırılacağı ile ilgili bir eğitim verilecek. Bunun yanında turizm payını da görüşeceğiz. Turizm payı adı altında devletimizin yeni bir uygulaması ortaya çıktı. Bununla ilgili meslektaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Biz bunu sosyal sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Kayseri’deki bin 600 meslek mensubumuzu bilgilendirdiğimizde Kayseri’deki bu sektörlerin hepsinin kaynağına girmiş oluyoruz ve tek elden bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Onun dışında OSB’lerde emlak vergisi sıkıntısı vardı. Bu sorun çözüldü. Bu sorunun bire bir çözümüne katkı sağlayan yeminli müşavir Abdullah Tolu’nun ağzından bunun izahını alacağız. Bu da hem bizim meslektaşlarımızın uygulamalarındaki birlikteliği sağlamaları açısından hem de Kayseri ve ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayabiliriz diye kendisine izahını yaptıracağız” ifadelerini kullandı.

Seminerde, Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu tarafından oda üyelerine , ‘Varlık Barışı ve Vergi Mevzuatında Güncel Konular’ konulu seminer verildi.

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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