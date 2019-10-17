Voleybol maçına davetlisiniz

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Voleybol A takımının hafta sonu kendi sahasında karşılaşacağı Konya Gezlevi Spor müsabakası için taraftarları maça davet etti.

2. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Melikgazi Belediyespor Voleybol A takımı pazar günü kendi evinde saat 13:00’te Konya Gezlevi Spor ile karşılaşacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da takıma destek vereceklerini söyleyen ve taraftarları maça davet eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Birlik ve beraberlikle Melikgazi Belediyespor Voleybol A takımının güzel yerlere gelmesini istiyorsak takımımıza sahip çıkalım. Güzel bir takım kuruldu. Pazar günü stadı doldurarak takımımıza destek verelim. Tüm voleybol severleri ve taraftarları desteğe davet ediyoruz." dedi.

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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