KTO Başkanı Gülsoy: "Yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de tahsilat problemi"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) üyelerine yönelik olarak uzmanlar tarafından 'KOBİ'lere Yönelik Ticari Alacak Sigortası' eğitim semineri verildi.

KTO Konferans salonunda seminerin açılışını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ekonomik sıkıntılarla birlikte en büyük sorunun tahsilat problemi olduğunu söyledi. Gülsoy; "Biliyorsunuz 2018’in ikinci yarısından sonra yaşadığımız sıkıntılar sonunda yine tüm zorluklara rağmen iş dünyası işini iyi yapabilmenin gayreti içerisinde rehavete kapılmadan, sıkıntıları göğüsleyerek çarkları döndürmek uğrunda özellikle KOBİ’lerimiz müthiş bir mücadele veriyorlar. Tabi bu sıkıntılar içerisinde şuanda yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de tahsilat problemi. Ürünü satmak kolay. Ürünümüzü satıyoruz, daha çok üretip daha çok satma gayretindeyiz" dedi.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya da Ticari Alacak Sigortası'nın avantajlarından bahsederek; “2018’den sonra Türkiye ekonomisi çok ciddi sarsıntılar geçirdi. Hala da dışarıdan olan müdahaleler devam ediyor. Biz de ticaret erbapları olarak üretimimize devam ettik. Ama başka bir sorunla karşılaşmaya başladık, o da tahsilat sorunu. Bu dönemde yapılması gereken en güzel şeyin bazı olaylara hazırlıklı yakalanmak. Ticaret erbabı olarak alacaklarımıza sigorta yaptırırsak biz de alacaklarımızdaki riski minimize ederiz ve ticariüretim hayatımıza daha sağlıklı, sürdürülebilir şekilde devam ederiz. Onun için de Halk Sigorta’nın çok değerli uzmanları burada, bize bilgiler sunacak. Sigorta olunca işletmenin alacak kalitesinde ciddi manada kalite oluşuyor. İkincisi finansal bankalar ya da finansal aracı kurumlar sizin alacak kalitenizi gördüğü zaman firmamızla ilgili kredi kullanımında daha avantajlı şekilde bizlere kredi açıyorlar. Üçüncüsü yeni bir müşteriyi sağlam mı, çürük mü sizin, bizim adımıza takip etsin. Biz de işimize gücümüze bakalım, verimliliğimizi, üretimimizi artıralım, tahsilat sorunumuzu da arkadaşlarımıza bırakalım. Şuanda dünya sistem böyle. Bizim artık ticaretimiz sadece Kayseri’de sınırlı değil, çevreye yayılmış durumda. Onun için hem müşteri portföyünü artırmak, hem zamanımızı üretime ayırmak, hem risklerimizi minimize etmek için alacak sigortasının elzem olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Halk Sigorta uzmanları, katılımcılara Ticari Alacak Sigortası hakkında bilgiler verdi.

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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