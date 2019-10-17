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Çevre Dostu Keten Çantalar Meysu Outlet’ten Hediye

İHA

Doğada yüzyıllar sonra çözülebilen plastik poşetler yerine, keten çantalar ile gelecek nesillere daha güzel bir doğa bırakabiliriz. Bu bilinçle doğayı korumak adına Meysu Outlet Avm olarak yapacağınız her 100 TL ve üzeri alışverişe keten çanta hediye edilmektedir.

Çevre Dostu Keten Çantalar Meysu Outlet’ten Hediye

Doğada yüzyıllar sonra çözülebilen plastik poşetler yerine, keten çantalar ile gelecek nesillere daha güzel bir doğa bırakabiliriz. Bu bilinçle doğayı korumak adına Meysu Outlet Avm olarak yapacağınız her 100 TL ve üzeri alışverişe keten çanta hediye edilmektedir.
2125 Ekim tarihleri arasında aynı gün içerisinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler danışma bankosunda fiş ve faturasını getirerek şık tasarımlı, tekrar tekrar kullanım özelliğine sahip keten çantaya anında sahip olabilecek. Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM, birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri ile sizi özel hissettirmeye devam edecek.

KAYSERİ

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:42
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  • İKİNDİ 15:35
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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