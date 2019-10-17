Futbolda alt yapı çalışmaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde yürütülen Futbol Alt Yapı Gelişim Projesi’nin yeni sezon çalışmaları başladı.

Futbol Alt Yapı Gelişim Projesinde mücadele edecek 20062007 ve 2008 doğumlu sporculardan seçmeler yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından organize edilen seçmeler Kayseri'nin 4 bölgesinde gerçekleşti.

Argıncık, Erkilet, Esentepe ve Talas Tesislerinde düzenlenen seçmelere yaklaşık 250 sporcu katıldı.

Minik Futbolcu adayları 20192020 sezonunda U13 ve U14 kategorisinde mücadele etmek için kıyasıya mücadele etti.

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:06

YATSI 19:22

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