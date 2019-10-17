Bünyan Meslek Yüksekokulu Akademisyen ve Öğrencilerinden Barış Pınarı Harekâtına Destek

Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyinde başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtına' destek verdi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Emre H. Baraz, Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Bünyan İtfaiye Amirliği personeli, akademik personel ve öğrencilerinin katıldığı 'Barış Pınarı Harekâtına' destek töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tüm katılımcıların ellerinde Türk Bayrağı ile asker selamında bulunduğu destek töreninde, Barış Pınarı Harekâtında görev yapan askerlerimize yönelik olarak bir açıklamada bulunuldu ve yine askerlerimize ithafen kaleme alınan şiir okundu. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, öğrencilerle birlikte böyle bir destek programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra Bünyan MYO İtfaiyecilik programı 1. sınıf öğrencisi Fehmi Can Er, Barış Pınarı Harekâtına destek amacıyla hazırlanan açıklamayı okudu.

Öğretim Görevlisi İbrahim Arslan da, askerlerimize ithafen kaleme alınan şiiri okudu ve bu açıklama metni ile şiirin Bünyan Belediyesi aracılığıyla Barış Pınarı Harekatında görev alan askerlerimize mektup yoluyla iletileceğini ifade etti.

KAYSERİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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