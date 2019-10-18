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Üniversite öğrencilerden çocuklara matematik ve bilimi sevdiren proje

DHA

KAYSERİ´de düzenlenen 'Benim İşim Girişim'  yarışmasında 3'üncü olan mühendislik fakültesi öğrencileri, çocukların bilimi ve matematiği sevmeleri için farklı eğitim konularından oluşan videolu içerikler hazırladı.

KAYSERİ´de düzenlenen 'Benim İşim Girişim'  yarışmasında 3'üncü olan mühendislik fakültesi öğrencileri, çocukların bilimi ve matematiği sevmeleri için farklı eğitim konularından oluşan videolu içerikler hazırladı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ElektrikElektronik Mühendisliğinde eğitim gören Melih Onur Tan (23), Zeki Batuhan Meral (22), Hakan Amaratlı (22) ve Yakup Emre Üstüner (23), 7 ile 17 yaş arasındaki çocuklara bilimi ve matematiği sevdirmek için videolu eğitim içerikleri hazırladı. Öğrenirken eğlenmeyi ve somut projeler ortaya koymalarını hedefleyen ekip, bu doğrultuda oyun tasarımları, algoritma, kodlama ve robotik gibi konularda içerikler gerçekleştirdi. Ücretsiz eğitim videoları hazırlayarak çocuklarla buluşturan ekip, 260 projenin katıldığı 'Benim İşim Girişim' yarışmasında 'Endüstri 4.0 Odaklı Çocuk Eğitim Platformu STEM Fabrikam' projesi ile 3´üncü oldu.
'DESTEK VE YATIRIMLARA AÇIĞIZ'
Proje ortaklarından Melih Onur Tan, sosyal medyada birçok içerik üreterek eğitim modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Belirlediğimiz eğitim modelinin Türkiye´de doğru şekilde aktarılması için çalışıyoruz. Yurtdışında edindiğimiz tecrübeleri burada uygulamaya çalışıyoruz. Birçok eğitim kitapçıkları üretiyoruz. Yakın zamanda çocuklar için patent eğitiminde içerik ürettik. Çocukların küçük yaşta mucit olmasıyla ilgili bir çalışmamız olmuştu. Bir laboratuvar kurmamız için çalışmalarımız var. Projemiz üniversite öğrencilerinden oluşan bir ekiptir. Biz şuanda desteklere ve yatırımlara açık bir grubuz. Biz Kayseri´de çalışıyoruz; ama bunu Türkiye geneline de yaymak istiyoruz" diye konuştu.
'BİLİMİ VE MATEMATİĞİ ÇOCUKLARA SEVDİRMEK İSTİYORUZ'
Teknolojik yönden bilgilendirmek için birçok okula giderek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerine değinen Tan, "İçeriklerin sayısını arttırarak, bütün çocukların videolara ulaşabilmesini sağlıyoruz. Biz eğitimlerimizde daha çok bilimi ve matematiği çocuklara sevdirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Teorik eğitimden çok çocukların aldığı dersteki bilgileri somut birer proje ortaya koymaları için çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerle yüz yüze görüşerek ve hazırladığımız video içerikleriyle onlara ulaşıyoruz. Biz elektronik temelli eğitimler üstünde çalışarak çocukların düşünme becerisini geliştirebilecek birçok atölye hazırlıyoruz. Bizim her eğitimimiz, bir projenin çıktığı bir ders oluyor. Teknolojik yönden bilgilendirmek için de birçok okula giderek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

KAYSERİ

18 Ekim 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 15:33
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