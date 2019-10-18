Kayseri Emniyetinden Öğrencilere Tarihi ve Kültürel Gezi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü “Geleceğe Atılan İmzalar Projesi” kapsamında 120 ortaokul ve lise öğrencisine yönelik Konya ve Nevşehir gezileri düzenledi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri eşliğinde günübirlik düzenlenen gezilere, sosyal desteğe ihtiyaç duyan, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Gezi kapsamında öğrenciler Konya’da; Mevlana Müzesi, Çanakkale Şehitliği Müzesi, 80 binde Devri Alem Müzesi, İnce Minareli Medrese, Alaattin Tepesi ve Camii, Kelebekler Vadisini, Nevşehir de ise; Avanos, Paşabağı, Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Peri Bacaları, Güvercinlik Vadisi ve Kızılırmak Vadisini gezdiler.

Düzenlenen gezilerle mutlu olan öğrenci ve aileleri Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:04

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.