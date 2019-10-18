Genç Raketler Amatör Spor Haftasında Raket Salladı

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Tenis İl Birinciliği müsabakaları hafta sonunda yapılan gençler müsabakaları ile tamamlandı.

12 13 Ekim 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Tenis Kortlarında yapılan müsabakalarda toplamda 30 genç raket Amatör Spor Haftası için Raket salladı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:04

YATSI 19:21

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