Gençler Yunanistan'da

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“Aliya’nın VasiyetiSaraybosna” projesi kapsamında çarşamba günü yola çıkan gençler Yunanistan’a ulaştı.

Yunanistan’da Kavala ve Selanik şehirlerinde ecdat yadigarı toprakları ziyaret eden gençler bol bol fotoğraf çektirdi. “Aliya’nın VasiyetiSaraybosna” projesi kapsamında ziyaretleri sürdüren gençlerin bir sonraki durağı ise Makedonya olacak.

KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

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