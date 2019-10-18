Enes Kaşkaş'tan Murat Eskici'ye Ziyaret

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Genç Ensar Vakfı Genel Başkanı Enes Kaşkaş ve yönetimi Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.

Vakıf yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Eskici, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret Genel Başkan Enes Kaşkaş’ın İl Müdürü Murat Eskici’ye plaket takdim etmesi ve hatıra fotoğraf çektirilmesiyle son buldu.

KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

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