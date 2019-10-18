FETÖ'nün polis okulu öğrencilerinden sorumlu sanığa 1 yıl 10 ay hapis

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KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Mustafa A., 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Mustafa A. hazır bulundu. Örgütün Yozgat Polis Okulundaki öğrencilerinden sözde sorumlu olduğu iddia edilen Mustafa A., "17-25 Aralık olaylarına kadar ilgilendim. Sonra bunların ne olduğu ortaya çıkınca bıraktım. Pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa A.'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geriye bıraktı.



KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

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