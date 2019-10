Vali Günaydın:”Sadece yarın açılışı yapılacak 140 yatırımın maliyeti 420 milyon TL” Başkan Büyükkılıç:”Boğazköprü inşaatında mağdur olan vatandaşlarımızdan özür dilerim”

Her bir birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanmak üzere olan Boğazköprü’nün yapım çalışmalarında incelenmelerde bulundu. Burada basın açıklaması yapan Vali Günaydın, ”Sadece açılışı yapılacak 140 yatırımın maliyeti 420 milyon TL” dedi.

Kayseri’de bir süredir inşaat aşamasında olan Boğazköprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu açılış töreni ile hizmete girecek. Açılıştan önce son çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Boğazköprü’nün planlanan zamandan önce hizmete gireceğini ve Kayseri’ye büyük katkılarının olacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Boğazköprü projesi içerisinde hızlı treni de destekleyen çalışmaların olduğunu söyleyerek, inşaat süresinde mağdur olan bütün vatandaşlardan özür diledi.

Vali Şehmus Günaydın, yatırımlara harcanan paraların çok önemli rakamlar olduğunu ve hak ettikleri değeri göreceğini düşündüğünü söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Böylesine güzel bir hizmet için bugün bir araya geldik. Bu hizmetin nasıl yapıldığını ve hangi aşamalardan geçtiğini ve sonucun ne olduğunu bölge müdürümüz ve teknik ekibi bizlere çok güzel açıkladılar. Bunu çok net gördük ki, bu köprünün yapımında, dünyadaki en önemli teknikler ve en kaliteli malzemeler kullanılmış. İnşallah bu hizmet ilimizin ekonomisine ve sosyal yaşantısına önemli katkılar sağlayacaktır. Çok güzel hizmetler yapılıyor ve İnşallah yarın saat 15.00’de sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı 140 tane yatırım ilimizde çok güzel hizmet verecektir ve çok değer katacaktır. Sosyal medya ve telefondan vatandaşlarımız bana çok rahat ulaşabiliyor. 2 gün önce Derevek viyadüğüne gittik ve incelemelerde bulunduk. Orada da mühendislik harikası işler yapılmış ve ilimize de önemli hizmetler verilecek. Buradan sonra bazı vatandaşlarımızdan geri dönüşler aldık Boğazköprü’nün ne zaman biteceğine dair ve biz de kendilerine Cuma günü ikindi vakti bu iş bitecek dedik. Ben bu konuda katkılarını esirgemeyen başta sayın Cumhurbaşkanımıza olmak üzere, bakanlarımıza ve milletvekillerimize , Büyükşehir Belediyemize, çalışan işçilerimize hepsine şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın merakla beklediği Boğazköprü, İnşallah hak ettiği şekilde hizmeti sunacaktır. Sadece karayolları bölge müdürlüğümüzün yarın açılışını yapacağımız yatırımları yaklaşık 420 milyon TL civarında. Çok önemli bir rakam bu ve kısa süre içerisinde, planlanan tarihten önce hizmete giriyor.”

Çalışmaların külfetini vatandaşlar için en aza indirmeye çalıştıklarını söyleyen Vali Günaydın, “Eğitim alanında önemli yatırımlarımız var ve hayırseverlerimizin bu konuda çok ciddi katkıları var. Kayseri olarak yaklaşık 102 okulumuzda ikili sistemde devam eden sistemi tekli eğitime çevirmek için İnşallah büyük bir heyecanla büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber durmadan çalışıyoruz. İnşallah 2023 yılında Kayserimizi tekli eğitime geçirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 10 ayda 67 bin öğrencimiz tekli eğitime geçti. Hayırseverlerimizle beraber devam eden yatırımlarımız ve kamu olarak devam eden yatırımlarımız var. Belediye başkanlarımızın imarda bize sağladıkları okul alanlarımız var. Bu hizmetlerin hızlı bir şekilde yürümesi belediye başkanımızın ifadesiyle uyum kültürü içerisinde yürümesi, bu işleri daha da kolaylaştırıyor. Bizler bu hizmetlerin bir an önce gerçekleşmesi için, olağanüstü çaba içerisindeyken bir takım serzenişler olacaktır. Bundan etkilenen vatandaşlarımız da olacak ama yine ifade edildi, her nimetin bir külfeti vardır. Biz bu külfeti asgari düzeye düşürmeye çalışıyoruz hem zaman açısından hem de sıkıntıların hafifletilmesi açısından alternatif çözümleri ortaya koyuyoruz. sabır gösteren ve bu konuda bize destek veren vatandaşlarımız da büyük bir teşekkürü hak ediyor. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri’de yapılan hizmetlerin çağın en son teknolojik imkanlarıyla yapıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yarın şehrimizi şereflendirecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyüğümüze Kayseri'ye şimdiden hoş geldiniz diyorum inşallah Kayseri'mize yakışır bir şekilde kendilerini ağırlayacağımızı ve bizlere vereceği müjdelerle birlikte gurur duyacağımızı da ben buradan söylemek istiyorum. Dün itibariyle yapılan görüşmelerde gerek sahada gerekse masa da ülkemize yakışır ve dünya lideri vasfında ki yaklaşımları ve başarısından dolayı minnetlerimi arz ediyorum. Bugün burada karayollarımızın bölgemizde yapmış olduğu bu güzel çalışmaların sevincini paylaşma amacıyla sayın valimiz ve karayolları ekibi ile buluştuk. Ben bu yapılan çalışmalar ile ilgili tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Verilen teknik bilgilerden anladığımız kadarıyla da Kayseri bölgemize yapılan bu hizmetler önemli hizmetler çağın gerekleri ve son dönemin en güzel teknolojisini uygulayan hizmetler. Sayın müdürümüz ile görüşmelerimizde vaad edilen günlerden daha öne çekme konusunda da adeta karşılıklı görüşmeler ile muhabbet ortamında bu günlere getirmek için gayret göstermiştik. Bitiş tarihi için 29 Ekim demiştik ama Cumhurbaşkanımızın gelişi nedeniyle 10 gün daha öne çektik. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

‘Mağdur olan vatandaşlarımızdan özür diliyorum’

Kayseri’de birçok projenin devlet desteğiyle yapılacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Aldığım bilgilere göre inşallah Kayseri'mizde buluşacak olan hızlı trenin de zaman içerisinde onun alt yapısını da içeren bir ortam oluşturulduğunu da paylaşmak istiyorum. Hızlı tren projesinin de buradan geçeceğini düşünerek o projeye de uyarlı hale getirmiş olduk. Hizmetler zahmetsiz olmaz bu bölgede ki iş adamlarımızdan ben şahsen özür diliyorum bir miktar mağdur ettiğimizin farkındayım. Her şeyin bir bedeli vardır asıl olan bu güzel hizmetlerin fedakarlıklarla yapılmış olması gece gündüz demeden çalışan ekibe de teşekkür etmesini bilmemiz lazım. İnşallah gerek havaalanı ile ilgili müjdelerimizin gerekse tramvay ile ilgili müjdelerimizin ve hızlı tren ile ilgili müjdelerimizin umuyorum ki yarın Cumhurbaşkanımız tarafından Kayserili hemşehrilerimize sunulacaktır. Aynı zamanda millet bahçesi ile ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kayseri'mize devletimizin imkanlarıyla yapılacak olan önemli projemizin de yarın paylaşılacağını da hatırlatmak istiyorum" dedi.

Karayolları çalışma planları ve faaliyetleri konusunda bilgi veren Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, “Şu anda PınarbaşıElbaşı yolunda sati kaplama üzerinde BSK çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Burada 8 kilometre yolu yıl sonu itibariyle bitireceğiz. Develi ile batı çevreyolumuzda 4 kilometrelik üst yapısı tamamlanmak üzere ve asfalt çalışmalarına yakında başlanarak o kısmı da bitirmiş olacağız. DeveliYahyalı arasında yine 5 kilometrelik tek yol bu yıl tamamlandı. Çalışmalarımız devam ediyor ve kalan kesimleri de 2020 yılı içerisinde bitireceğiz. Boğazköprü Niğde yolumuzun tamamı 109 kilometre ve çalışmalarımız devam ediyor. Önceki yıllarda 24 kilometresini bitirdik ve bu yıl içerisinde de 4 kilometresinin sati kaplamasını ve BSK çalışmalarını tamamlamayı planlamaktayız. Himmetdede köprüsü, Devlet Demir Yolları Köprüsü ve bağlantı yolu çalışmaları hızla devam ediyor ve İnşallah bitireceğiz. Derevenk Viyadüğü Mimarsinan körülü kavşağı 3 bin 500 metrelik bağlantı yolu, Boğazköprü ve yaklaşık 3 bin 500 metrelik bağlantı yollarıyla beraber, bu akşam itibariyle tamamı bitmiş şekilde açılışa hazır duruma gelecek” dedi.

KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:04

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.