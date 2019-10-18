Erciyes Üniversitesi’nde Okçuluk Kursu başladı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erciyes Üniversitesinde açılan Okçuluk Kursu başladı.

İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Ramazan Açıkgöz nezaretinde Erciyes Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler okçuluk branşı ile tanıştı. 50 öğrencinin katılımı ile başlayan Okçuluk Kursuna her geçen gün ilgi artıyor.

KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:04

YATSI 19:21

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