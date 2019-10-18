Kayseri U-14 Basketbol Ligi Erciyes Koleji-Adigespor: 90-15

Kayseri U14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Erciyes Koleji, baştan sona üstün oynadığı maçta Adigespor'u 9015 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Gürkan İzgi xxx, Kemal Vural xxx
Adigespor: Ahmet Arda Boyraz x, Ozan Berk Ünlü x, Musa Gökay Akgül x, Batuhan Coşkun x, Ahmet Burak Küçükşahin x Bersis Şengül x
Erciyes Koleji: Ahmet Bakır xxx, Süleyman Mert Yıldırım xxx, Mehmet Kayan xxx, Durdu Safa Soytaş xxx, Alper Arda Topaç xxx Yusuf Efe Bolat xx, Yakup Ekrem Tutan xx, Cemal Cindoruk xx, Doruk Güleç xx, Mücahid Dündar xx, Uygar Sungar xx, Kerem Karlıtekin xx
Periyotlar:
1. Periyot: 029 (Erciyes Koleji)
2. Periyot: 449 (Erciyes Koleji)
3. Periyot: 875 (Erciyes Koleji)
4. Periyot: 1590 (Erciyes Koleji)
KAYSERİ
18 Ekim 2019 Cuma
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