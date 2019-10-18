Bellona Kayseri, ligde ilk maçına çıkıyor

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Herbalıfe Nutrıton Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin ilk maçında yarın deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile karşı karşıya gelecek.

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Euro Cup Women C Grubunda deplasmanda oynadığı maçta Polonya ekibi CCC Polkowice ekibini 6459 mağlup etti. Euro Cup'un ardından SarıKırmızılılar lige döndü.

CCC Polkowice maçının ardından İstanbul’a gelen Bellona Kayseri Basketbol ardından İstanbul’dan uçak ile Elazığ’a geçti. Yarın Elazığ İl Özel İdare Spor Salonunda oynanacak olan Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile Bellona Kayseri Basketbol maçı saat 13.30’da başlayacak.

Ligdeki ilk maçında deplasmanda çıkacak olan Bellona Kayseri Basketbol lige galibiyetle başlamak istiyor. Başantrenör Ayhan Avcı yönetimindeki SarıKırmızılı takımda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasını Yücel Çilingir, Benhür İrcel ve Abdullah İlik hakem üçlüsü yönetecek.

KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

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