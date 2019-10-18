‘1 Ünite kan 3 can 1 fidan’ etkinliğinde 141 öğrenci kan verdi Üniversite öğrencileri ders için kan verdi

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında dersi alan 141 öğrenci, Kızılay Kan Merkezine ait tırda ve standa kan bağışında bulundu.

Sabah saatlerinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Öğrenciler kayıt ve bilgi formlarını doldurarak Kızılay Kan merkezinde Kan ev Kök Hücre bağışında bulundular. Etkinlik hakkında açıklama yapan ders koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak “ Bugün yine anlamlı ve güzel bir etkinliğe öğrencilerimizle birlikte imza attık. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimizde Kan bağışı bilincini ve alışkanlığını oluşturmayı onlara bu davranışın ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu anlatmayı ve en önemlisi onlarında bu bağış alışkanlığını ve bilincini kendi yetiştirdikleri öğrencilerde de oluşturmalarına sebep olmayı amaçladık. Bu kapsamda etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi

KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:04

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.