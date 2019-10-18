FET\u00d6\/PDY soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda Yozgat Polis Okulu\u2019ndaki \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u00f6\u011frencilerinden sorumlu oldu\u011fu iddias\u0131 ile tutuksuz yarg\u0131lanan ve etkinlik pi\u015fmanl\u0131kta bulunan san\u0131k 1 y\u0131l 10 ay 15 g\u00fcn hapis cezas\u0131 ald\u0131. Kayseri 2. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi\u2019nde g\u00f6r\u00fclen davada tutuksuz san\u0131k M.A. ile avukat\u0131 haz\u0131r bulundu. \u0130ddianamede FET\u00d6\/PDY soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda Yozgat Polis Okulu\u2019ndaki \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u00f6\u011frencilerinden sorumlu oldu\u011fu iddias\u0131yla tutuksuz yarg\u0131lanan M.A., t\u00fcm bildiklerini etkin pi\u015fmanl\u0131k h\u00fck\u00fcmleri kapsam\u0131nda anlatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBu \u00f6rg\u00fct\u00fcn i\u00e7erisinde 17\/25 Aral\u0131k s\u00fcrecine ve olaylara kadar bulundum ve ilgilendi. Daha sonra bunlar\u0131n ne oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131k\u0131nca irtibat\u0131m\u0131 kesip, \u00f6rg\u00fct\u00fc b\u0131rakt\u0131m. Pi\u015fman\u0131m\u201d dedi. Mahkeme heyeti yap\u0131lan yarg\u0131lama sonucu tutuksuz san\u0131k M.A.\u2019ya \u2018silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyesi olma\u2019 su\u00e7undan etkin pi\u015fmanl\u0131k h\u00fck\u00fcmlerince 1 y\u0131l 10 ay 15 g\u00fcn hapis cezas\u0131 verdi. San\u0131k hakk\u0131nda verilen cezada h\u00fckm\u00fcn a\u00e7\u0131klanmas\u0131, geri b\u0131rak\u0131ld\u0131.