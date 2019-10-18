Başkan Büyükkılıç, Mimarsinan’da cami açılışına, İldem’de caminin temel atma törenine katıldı Büyükkılıç: "Bu şehirdeki beraberlik dillere destan"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan’da hayırseverlerimiz tarafından yapılan Mustafa Reyhan Yalınoğlu Camii’nin açılış törenine katıldı. Törende Kayseri’deki birlik beraberliğe vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki dayanışmanın dillere destan olduğunu söyledi.

Mimarsinan Mahallesi’nde yapılan MustafaReyhan Yalınoğlu Camii’nin açılış töreninde Cumhurbaşkanımızın katılacağı 19 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te yapılacak olan toplu açılış törenine değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, “Suriye’nin kuzeyi ile ilgili anlaşmadan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ilk mesajlarını Kayseri’mizden verecek. Bu kez Kayseri’miz daha coşkulu bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında askerimize bir kez daha sahip çıktığını gösterecek. Hep beraber bu heyecanı yaşayacağız ve liderimize sahip çıkaracağız. Bir Fransız dergisinde Cumhurbaşkanımız için ‘Tehlikeli Türk’ deniyor. Kendileri için tehlikeli; ama mazlum insanların sesi olan bir lider. Bu açıdan liderimize, yüz akımız olan Milli Savunma Bakanımıza ve onun şahsında askerimize sahip çıkacağız. Cumhuriyet Meydanı’nda el ele gönül gönüle olacağız” dedi.

Kayseri’de birlik beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiğini de ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “16 ilçemize de sahip çıkıyoruz. Biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri ve Türkiye’yiz. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla da dayanışmanın en güzel örneklerin sergiliyoruz. Adeta dillere destan bir dayanışma var.”

Konuşmasında toplu açılış töreniyle hizmete girecek olan viyadük ve bağlantı yollarına da değinen Başkan Büyükkılıç, viyadüğün Kayseri ile Mimarsinan ve Mimarsinan OSB’yi buluşturacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, bu şehirde yaşayanlardan bir de istekte bulunarak, “Bu şehirle ilgili olumsuz bir tek cümle sarf etmemeye hepimizin özen göstermesini istiyorum. Çünkü şehrimiz güzellikleri, dayanışmayı ve bereketi hak ediyor” dedi.

İLDEM’DE CAMİ TEMELİ ATTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Mustafa Reyhan Yalınoğlu Camii’nin açılışının ardından İldem’de yapılacak olan bir başka caminin temel atma törenine geçti. Başkan Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Hayırsever Şanlıünal Ailesinin katılımıyla Hamdi Şanlıünal Camii’nin temeli dualarla atıldı.

KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

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