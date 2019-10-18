S\u00dcPER Lig de hafta sonu kendi sahas\u0131nda Kas\u0131mpa\u015fa ile kar\u015f\u0131la\u015facak olan \u0130stikbal Mobilya Kayseripor da teknik direkt\u00f6r Samet\u00a0Aybaba, \u0130n\u015fallah bu ma\u00e7\u0131 taraftar\u0131m\u0131z\u0131n deste\u011fi ile iyi oynay\u0131p kazanmak istiyoruz dedi.Ligin 8 nci haftas\u0131nda Pazar g\u00fcn\u00fc Kas\u0131mpa\u015fa y\u0131 a\u011f\u0131rlayacak Kayserispor, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 Karpuzatan Tesisleri nde s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Antrenman \u00f6ncesi konu\u015fan teknik direkt\u00f6r Samet Aybaba, T\u00fcrk futbolunun en b\u00fcy\u00fck sorunlar\u0131ndan birinin ekonomik sorunlar oldu\u011funu belirtti. Bu konuda arkada\u015flar\u0131 ile konu\u015ftuklar\u0131 s\u00f6yleyen Karaman, \u0130kinci s\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z da ligin en alt\u0131nday\u0131z. Ge\u00e7mi\u015fte baz\u0131 \u015fans\u0131z ma\u00e7lar kaybetmi\u015fiz. Birlikte hareket etme \u00f6zelli\u011fini kaybetmi\u015fler. Hem o anlamda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz hem de y\u00f6netimle olan ba\u011flar\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Her \u015fey iyi gidiyor. diye konu\u015ftu. SEY\u0130RC\u0130M\u0130Z\u0130N DESTE\u011e\u0130NE \u0130HT\u0130YACIMIZ VAR Aybaba, Kas\u0131mpa\u015fa n\u0131n iyi bir tak\u0131m oldu\u011funu belirterek, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: Ald\u0131\u011f\u0131 sonu\u00e7lara bakmay\u0131n. Kadroda k\u00fc\u00e7\u00fck k\u00fc\u00e7\u00fck de\u011fi\u015fiklikler yapaca\u011f\u0131z. Eksik buldu\u011fumuz yerlerle ilgili yeni oyuncu tiplerini deneyece\u011fiz. Duran toplarla ilgili s\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z var. Onlara \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. \u0130n\u015fallah bu ma\u00e7\u0131 taraftar\u0131m\u0131z\u0131n deste\u011fi ile kazanmak istiyoruz. Art\u0131k ele\u015ftirme de\u011fil birlikte hareket etme zaman\u0131. Tak\u0131m\u0131n ligde kalmas\u0131 isteniyorsa, herkesin elini tak\u0131ma uzatmas\u0131 laz\u0131m. Seyircimizin deste\u011fine \u00e7ok ihtiyac\u0131m\u0131z var. \u0130n\u015fallah iyi oynay\u0131p kazanmak istiyoruz. Antrenmana \u0131s\u0131nma hareketleriyle ba\u015flayan futbolcular, 5 e 2 pas \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131ktan sonra \u00e7ift kale ma\u00e7 ve taktik \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131. Ge\u00e7en Eyl\u00fcl ay\u0131nda belinden ameliyat olan Artem Kravets tak\u0131mdan ayr\u0131 d\u00fcz ko\u015fu yapt\u0131.G\u00d6REV DA\u011eILIMI YAPILDIBu arada, Hamdi Elcuman \u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131lan Y\u00f6netim Kurulu toplant\u0131s\u0131nda g\u00f6rev da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 yap\u0131ld\u0131. Kul\u00fcp bas\u0131n s\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc\u00a0yapan Orhan Ta\u015f\u00e7\u0131, Hukuktan Sorumlu Y\u00f6netici g\u00f6revine getirildi. Bas\u0131n S\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc ne Ma\u00e7 Organizasyon ve Protokol den sorumlu y\u00f6netici Mustafa Tokg\u00f6z getirildi. Tokg\u00f6z, kul\u00fcp tesislerinde d\u00fcn yap\u0131lan Y\u00f6netim Kurulu toplant\u0131s\u0131nda yap\u0131lan g\u00f6rev de\u011fi\u015fiklikleriyle ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Tokg\u00f6z, Futbolcular\u0131m\u0131za hafta i\u00e7i belli bir miktar \u00f6deme yap\u0131ld\u0131. Ba\u015fkan\u0131m\u0131z sporcularla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Kul\u00fcb\u00fcn daha iyi yerlere gelece\u011fi ve \u00f6demelerin de daha iyi durumda yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Bunun i\u00e7im hem y\u00f6netim kurulu hem de \u015fehrin b\u00fcy\u00fckleri \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Bu sekt\u00f6r kurlara ba\u011fl\u0131 olarak \u00e7ok b\u00fcy\u00fcd\u00fc. Belki de T\u00fcrkiye ekonomisinin kald\u0131ramayaca\u011f\u0131 kadar b\u00fcy\u00fcd\u00fc. Hemen hemen her kul\u00fcp bor\u00e7 i\u00e7inde. \u00dclkenin ve Kayseri nin i\u00e7erisinde bulundu\u011fu ekonomik duruma bakarsan ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7ti diyebiliriz. Daha fazla forma sat\u0131\u015f\u0131 olabilirdi. Ben yine de herkese te\u015fekk\u00fcr ederim. Her i\u015f adam\u0131n\u0131n belirle bir \u00f6deme plan\u0131 vard\u0131r. Burada s\u00f6z\u00fcn\u00fc tutmayan olursa o tart\u0131\u015f\u0131labilir \u015feklinde konu\u015ftu.G\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dc:-Bas\u0131n S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mustafa Tokg\u00f6z \u00fcn konu\u015fmas\u0131-Samet Aybaba n\u0131n konu\u015fmas\u0131-Antrenman g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc-Genel detay