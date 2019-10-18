Samet Aybaba: "Eleştirme zamanı değil"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kasımpaşa maçını kazanmak istediklerini söyleyerek, "Kayserispor için eleştirme zamanı değil, birlik zamanı" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, Süreçte biraz zorluklar var. Türk futbolunun en büyük sorunlarından bir tanesi ekonomik sorunlar. 34 kulüp haricinde hepsinde bu sorun var. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Bu bölümle ilgili biraz rahatladılar. İkinci sıkıntısız ise ligin en altında olmamız. Bazı maçları şanssız kaybetmişiz. Oyuncular, başarısızlıkta birbirinden kopmaları doğal. Birlikte hareket etme özelliğini kaybetmişler. Hem o anlamda çalışıyoruz, hem yönetim ile aradaki bağları güçlendirme adına, hem de saha içindeki performansı artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Antrenmanlar ile ilgili de konuşan Aybaba, "Antrenmanlar iyi gidiyor. Hemen maç kazanmak istiyoruz. Karşımızda iyi bir takım var. Gayet yetenekli iyi oyuncuları var. Küçük küçük değişiklikler yapacağız. Eksik bulduğumuz yerlerle ilgili yeni oyuncu tipleri deneyeceğiz. Bir de duran toplarla ilgili sıkıntımız var. Onları çalışacağız. İnşallah bu maça hazır olup taraftarımızın desteği ile kazanacağız. Seyircimizin desteğine çok ihtiyacımız var. Oyuncularımızın biraz motivasyonları gönülleri kırık. Onları biran önce halletmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Aybaba, sarıkırmızılı takımın içerisinde bulunduğu süreçten çıkması için herkesin destek vermesi gerektiğini söyleyerek, "Artık eleştirme zamanı değil. Birlikte hareket etme zamanı. Eğer bu takım Süper Lig'de kalsın isteniyorsa herkesin destek vermesi gerekir. Arkadaşlardan rica ediyorum. Bir yerlere gelene kadar birlikte hareket edelim. Sonra hesaplaşmaları sonraya bırakalım" diye konuştu.

KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

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