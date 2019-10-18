Yazar Hayati İnanç Kitap Fuarı’nda hayranlarıyla buluştu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

3. Kayseri Kitap Fuarı’nda Yazar Hayati İnanç ’Can Veren Pervaneler’ konulu söyleşiyle hayranlarıyla buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Sun Fuarcılık tarafından organize edilen 3. Kayseri Kitap Fuarı, Yazar Hayati İnanç’ı ağırladı. 1. Konferans Salonu’nda vatandaşlarla buluşan İnanç; ’Can Veren Pervaneler’ konulu söyleşi yaptı. Cümleleriyle hem güldüren hem düşündüren İnanç’ı hayranları ilgiyle dinledi.

Salonu dolduran vatandaşlar, Yazar Hayati İnanç’ı sık sık alkışlayarak beğenisini gösterdi.

KAYSERİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:04

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.