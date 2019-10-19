Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazanacak

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Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı ligin 2. haftasında yarın oynaması gereken 1955 Batman Spor'u maçını oynamadan hükmen kazanacak. Maddi imkansızlık nedeniyle kapatan 1955 Batman Spor maçlara çıkmıyor.

Kadınlar 2.Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği sezona Osmaniye Kadınspor'u 80 mağlup ederek başladı. KırmızıSiyahlılar ligin 2.haftasını ise oynamadan kazanacak. Rakip 1955 Batman Spor'un maddi imkansızlıklar sonrası kapatılmasının ardından Kayseri Gençlerbirliği yarın oynaması gereken karşılaşmayı oynamadan kazanacak. Ligin 2. haftasını oynamadan hükmen kazanacak olan kırmızısiyahlılar 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam edecek. 1955 Batman Spor ligin 1 .haftasında da Nusaybin Gençlik Spor maçına da çıkmamıştı.

Kayseri Gençlerbirliği ligin 3.haftasında ise deplasmanda Dudulluspor'a konuk olacak.

KAYSERİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

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